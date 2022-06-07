戴琪指抗通脹不能僅靠關稅解決 應審慎處理中美貿易關係

中美關稅戰露曙光之際，美國貿易代表戴琪周一（6日）表示，抗通脹是很複雜的問題，僅聚焦中國關稅是無法解決，認為需以深思熟慮、戰略審慎的方式處理中美貿易關係。

值得注意的是，此前一天，美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）證實，總統拜登已要求其團隊，研究取消部分對中國加徵的關稅，以應對當前的高通脹。

拜登政府內部仍有分歧？

路透報道，戴琪的言論表明，對於否削減部分中國商品關稅，拜登政府內部仍在辯論。中方曾表示，貿易戰、關稅戰沒有贏家，美國政府是時候重新考慮並盡早取消這些加徵的關稅，又指在當前高通脹下，美方取消對華加徵關稅，符合美國消費者及企業根本利益，有利於美國、中國及世界。

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戴琪周一在華盛頓國際貿易協會的講話中表示，通脹是可怕的，令美國人荷包縮水，但這是個複雜問題，有很多因素。

她指出，經濟規模很大，有很多壓力點和槓桿。「如果我們要處理像通脹這樣的問題，且鑒於行動的重要性，在考慮緩解和解決通脹的工具時，需要認識到這是個很複雜的問題，不是僅靠關稅就能解決。」

對於中美貿易關係，戴琪認為，以一種深思熟慮、戰略審慎的方式處理與北京的關係是至關重要。她還說，政府最重要的責任之一，是找正確處理這一關係的方法，並稱這沒有容易的事。

另外，戴琪表示，希望參與印太經濟框架的國家，今年夏天召開正式會議，包括貿易部長級別的會議，討論勞工權利、高環境標準、數字貿易和供應鏈復原力等關鍵問題等。而拜登政府未來兩周將開始確定與另外13個國家的相關願景。

責任編輯：林佩怡

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