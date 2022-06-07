中加軍機相遇事件續發酵 杜魯多再發聲 兩國互指對方挑釁

中加軍機相遇事件持續發酵，兩國緊張關係升溫。加拿大總理杜魯多周一（6日）再回應事件，指加拿大正在參與聯合國任務，遵守相關法律規定，認為中國的行動「不負責任且具有挑釁性」，將別人生命置於風險之下，亦不尊重聯合國執行制裁決定。

此前，中方指責加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為藉口，加大對中方抵近偵察並挑釁，危害中國國家安全，對此堅決反對。

中方批加拿大軍機抵近偵察挑釁危害國安 提嚴正交涉

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加拿大軍方上周發布聲明稱，指中國軍機騷擾正在監督北韓遵守聯合國制裁情況的加拿大巡邏機。聲明稱，在4月26日至5月26日，解放軍空軍軍機數次飛近皇家加拿大空軍一架CP-140曙光女神（Aurora）遠程巡邏機，而中方軍機沒有遵守國際飛行安全慣例，是不專業和危險的。

杜魯多上周已表示，中國選擇這樣做非常令人不安，並稱將直接向中國官員提出這個問題，並確保事態不會繼續升級。

京警告不得挑釁 否則引發一切後果由加方承擔

中國國防部周一反駁，指加國軍機以執行安理會決議為藉口，加大對中方抵近偵察挑釁，危害中國國家安全，危及雙方一線人員安全。針對加方挑釁行為和不友好、不專業的操作，中國軍隊迅速採取有理有力、安全專業的處置措施，並通過外交渠道向加方提出嚴正交涉。

中方敦促加方正視事態的嚴重性，嚴格約束一線部隊，不得實施任何冒險挑釁行為，否則由此引發的一切嚴重後果由加方承擔。

中國外交部也指，聯合國安理會決議從未授權任何國家以監控違反決議活動為由，在他國管轄海空域部署軍力開展監視活動。對任何以執行決議為名危害中國國家主權和安全的行為，中方都堅決反對。又呼籲加方尊重客觀事實，停止散佈虛假信息，並進一步認清形勢，採取穩健、務實的對華政策，以實際行動推動中加關係恢復正常發展。

責任編輯：林佩怡

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