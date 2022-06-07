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內地高考開鑼 北京設封管控考點實行「吃住行考」一體化

社會熱點 12:18 2022/06/07

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2022年全國高考今日正式開考，上海則受早前疫情影響，高考延期至下月7至9日舉行。據教育部統計，今年全國高考報名人數達1,193萬人，較去年增加115萬，再創歷史新高。由於內地疫情防控形勢複雜，各地高考防疫工作不放鬆，北京更為處於封管控區的考生，提供「吃住行考」一體化的考試保障。

今年全國高考設普通考場33萬個，安排監考及考務人員102萬人。教育部此前會同國家衛健委指導各地研判疫情和學生情況，分類做好考點考場安排，確保考生「應考盡考」。

多地設分類考點

其中，北京全市共18個考區，共設常規考點99個、常規考場1714個、備用考場321個，設置備用考點55個。如常規考點因疫情原因臨時封控，教育部門將通知考生轉換至備用考點。

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當地另選擇符合條件的賓館酒店或具備食宿條件的學校，設置封管控考點。按照相關要求，管控區考生可多人一考場，考試座位的間隔在兩米以上；封控區考生則實行一人一考場。而封控區的考場，既是考生的生活區，也是他們的考試區，高考期間會在那裏吃住和考試，實行「吃住行考」一體化。

深圳市亦設立普通考點和特殊考點，其中特殊考點達到10個區全覆蓋，每個區均按要求設置備用考點、專用隔離考點、隔離酒店考點各1個，另設1個醫療救治場所考點。

多部門協調保考生「應考盡考」

為保障考生順利赴考，公安、交通、氣像、生態環境等多個部門全力行動。公安部交管局部署各地公安交管部門認真做好高考交通安保工作，要求優化交通組織、淨化交通秩序、強化宣傳提示，全力護航高考出行。

例如北京市交通部門與豐台區政府協調成立高考護送保障車隊，投入600輛巡游車輛，為豐台區封管控區域內的高考考生，提供「點對點、一對一」送考服務，將考生由家中接送至豐台區封管控考點。

內地高考報名人數1193萬創新高 孫春蘭：精準防控應考盡考

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責任編輯：易燕丹

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