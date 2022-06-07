上海口岸迎報復式出貨潮 「貨等船」運價漲

上海疫情緩和，本月1日起全面恢復正常生產生活秩序。《上海證券報》報道，近日上海口岸已迎來報復式出貨高峰，上海港貨櫃日吞吐量回升至正常水平的95%以上。有業界人士稱，目前是「貨等船」，運力不足之下，運價也水漲船高。

央視新聞報道，連日來上海海運、空運口岸貨量持續回升，已基本恢復至正常水平的90%以上。隨著端午休整完畢，上海口岸或迎來一至兩周的出貨高峰。

其中，海運方面，6月以來，上海港貨櫃單日吞吐量已超過11.9萬標箱。在上海洋山口岸，封控期間日均出口報關量為7000單，但6月1日迄今，日出口報關量已增至1.1萬單，增長超過50%。另外，目前上海貨櫃船從開港到離泊的時間，已從原正常時期的48小時壓縮到了24小時甚至16小時。

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《上海證券報》報道引述一間全球前十船運公司的相關人士表示，隨著上海進入全面復工復產階段，復工的企業多起來，「現在我們一個星期就可以收到2500個標準貨櫃，艙位不夠，現在是貨等船，所以運價也在漲。」

據了解，該人士負責的是近洋航線，主要是以東南亞為主。他說，去年4月其負責的船收到14000個標準貨櫃，今年4月受疫情影響降到了4000個左右，而按目前趨勢，6月過萬已不成問題，「感覺很明顯，『報復性出貨潮』已經來了」。

對於運價上漲，他指近洋航線運價漲幅在50美元至100美元，一些歐美航線漲幅甚至高達上千美元。

據報國際集運公司 醞釀月中大漲運價

值得一提的是，上海出口貨櫃運價指數連漲3周。 5月13日，上海航運交易所發布的上海出口集裝箱綜合運價指數為4147.83點， 6月2日為4208.01點，累計升幅約1.45%。

有報道指出，國際集運公司正醞釀6月中旬大幅調漲運價，漲幅至少是10%以上，不排除先以附加費形式漲價。

漲價壓力主要來自兩方面，一是上海逐步復工後貨量增長；二是業界擔心美西碼頭工人罷工，衝擊全球運力。此外，俄烏衝突導致歐洲各大港口擁堵、油價高漲、集運公司響應環保新規開始減速航行、夏季旺季提前來臨等，也令運價有上漲壓力。業內人士透露，由於是連跌以來的首次調漲，漲幅應該不小，預期調漲的時間點會落在6月中旬附近。

責任編輯：林佩怡

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