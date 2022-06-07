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深圳「國企書記夫人」稱家有50輛賓利惹禍 官方揭不是夫妻

社會熱點 12:37 2022/06/07

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深圳一名有錢大媽與他人爭執時自稱「國企書記夫人」、有50輛賓利，結果連累口中的書記、國企振業集團的黨紀委書記張曉中被推到風口浪尖。各方迅速澄清或改口，振業集團、深圳市國資委先後澄清指，張5年前已離婚，該女子只是張的女友。張曉中則稱賓利是女方財產，不是他名下。

深圳女子揚言開50台賓利堵車位 傳是國企書記夫人？國資委：正核實（有片）

深圳「官太太」豪言家有50輛賓利  胡錫進：幹部家屬須低調 別亂顯實力

涉事女子上周在深圳寶能公館小區因車位問題與人爆發爭執，過程被拍下放到網上，並引發輿論及官方關注。張曉中疑似當時也在場，且出現在影片中。

大媽名下的賓利。

深圳市國資委：後續發現其他問題將嚴正處理

振業集團董事長秘書昨日（8日）回應，據公司初步調查，車位糾紛中的國企書記確實是公司高管張曉中，不過張目前是離異單身狀態，賓利女車主是張曉中可能在交往的對象，不是家屬。市國資委今日（9日）通報，當局高度重視事件，經民政部門核查和個人事項報告核對，張2017年離異後未有再婚，暫未發現振業集團與女方及其名下企業有經濟聯繫和業務往來。如後續發現張曉中存在其他問題，將依法依規嚴肅處理，並向社會公佈。

張曉中疑似當時在場。

張曉中本人則透過《深圳特區報》回應，他與女方去年經他人介紹認識，並發展為情侶關係，寶能城市公館公寓和涉事車輛均是女方資產。該報又引述女方說法，承認物業和車位的擁有權，車位是買樓時發展商贈送的，而「50輛賓利」只是她在爭執過程中情緒失控下的氣話，她對行為覺得羞愧。

責任編輯：陳建錫

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