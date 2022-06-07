內地兩部門：受疫情影響嚴重地區 可為這類群眾發臨時救助金

受新冠肺炎疫情衝擊，內地部分民眾生活困難，民政部、財政部近日聯合印發通知表示，受疫情影響嚴重地區，可為臨時生活困難群眾發放一次性臨時救助金，同時加大未參保失業人員等困難群眾臨時救助力度。

國務院常務會議日前部署加快穩經濟一攬子政策措施，並指當前部分群眾就業和收入受到影響，基本生活面臨困難，要加大政策幫扶。

事實上，疫情及封控衝擊內地經濟，失業率也上升。 4 月全國城鎮調查失業率為 6.1% ，比上月上升 0.3 個百分點。 有分析還認為，幫扶紓困政策不應只限於供給側，對受疫情影響收入下降人員的補貼亦應提上日程。

穩住經濟 保障困難群眾基本生活

兩部門聯合印發《關於切實保障好困難群眾基本生活的通知》，部署各地全面落實黨中央、國務院關於紮實穩住經濟、完善社會民生兜底保障措施有關要求，切實保障好城鄉困難群眾基本生活。

通知強調，各地要紮實做好低保等基本生活救助工作，為低保對象、特困人員增發一次性生活補貼，受疫情影響嚴重地區可為臨時生活困難群眾發放一次性臨時救助金。密切關注物價變動情況，及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制，按時足額發放價格臨時補貼。

通知要求，對受疫情影響無法返崗復工、連續3個月無收入來源，生活困難且失業保險政策無法覆蓋的農民工等未參保失業人員，未納入低保範圍的，經本人申請，由務工地或經常居住地發放一次性臨時救助金，幫助其渡過生活難關。

各地要提高政治站位 資金對疫情嚴重地區適當傾斜

對於其他基本生活受到疫情影響陷入困境，相關社會救助和保障制度暫時無法覆蓋的家庭或個人，及時通過臨時救助給予幫扶。各地亦要加強摸底排查、主動發現，及時發現救助需求，跟進實施救助幫扶。

通知強調，各地要切實提高政治站位，增強底線意識，聚焦困難群眾急難愁盼問題。要加強資金保障，統籌用好中央財政困難群眾救助補助資金和地方各級財政安排資金，對疫情嚴重地區給予適當傾斜，確保資金及時足額下達。

責任編輯：林佩怡

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