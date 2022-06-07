鄭州120延誤救治大學生事件問責5人 接線員判斷有誤被開除

河南鄭州一名大學生早前因病致電120求助，但接線員認為報診人年輕、病情不危急，導致該學生因緊急醫療救援中心延誤救治而離世。當局調查後通報，5名涉事人員受處分，其中接線員對患者病情判斷有誤被開除。

▲ 河南大學目前擁有鄭州校區和開封明倫校區、金明校區。

鄭州市紀委微信公眾號「清風鄭州」通報，市緊急醫療救援中心調度人員（即接線員）張真穎受理報診電話時，主觀認為報診人彭某某為年輕的大學生，病情不危急，把重點放在反覆追問準確地址上、未及時調派救護車，業務不熟練，且言語不當。同時，處理復雜問題方法單一，僅採取回撥電話、添加微信的方式聯繫病人，未及時與110聯動，採取更加有效的處理方式。

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通報指，張真穎業務不熟練，對急症患者病情判斷有誤；調度用語不規範，對急症報診敏感性不夠、處理能力不足、處理方法單一，對此負有直接責任，給予其開除處理。

▲ 彭某某被診斷為急性腦出血。

鄭州市緊急醫療救援中心另有多人被處分，其中調度班長代文欣對事件負有直接責任，給予其黨內嚴重警告（影響期兩年）、政務撤職處分；調度科科長燕重遠負有主要領導責任，給予其政務記過處分；副主任康曉琴負有主要領導責任，給予其政務警告處分。

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此外，鄭州市衛生健康委員會黨組成員、副主任原學嶺，作為緊急醫療救援工作分管領導，對市緊急醫療救援中心指導不力，對此負有重要領導責任，給予其誡勉談話。

據此前報導，河南大學學生彭某某獨自在寢室出現突發疾病，撥打求救電話時或因意識模糊，未能準確說明自己的位置，接線員疑未有效受理。直至室友回到寢室發現異常，再撥打120送院。彭某某最終被診斷為急性腦出血，5月30日病故，年僅20歲。而她生前致電求助的8分鐘通話錄音在網上流傳，急救中心工作人員的態度和專業問題引起廣泛關注。

責任編輯：易燕丹

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