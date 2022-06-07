深圳重點發展「20+8」戰略產業群 2025年達到這規模

深圳市政府昨日（6日）公布在新興產業上的規劃，將重點發展半導體、新能源等20個 戰略性新興產業，以及量子信息等8個未來產業，穩住製造業基本盤，增強實體經濟發展後勁。 規劃又提出， 到2025年，戰略性新興產業增加值將超過1.5萬億元人民幣，成為推動深圳經濟社會高質量發展的主引擎。

重點發展「20+8」產業集群

《關於發展壯大戰略性新興產業集群和培育發展未來產業的意見》提出推動20個產業集群發展壯大，包括網絡與通信、半導體與集成電路、超高清視頻顯示、智能終端、智能傳感器、軟件與信息服務、數字創意、激光與增材製造、精密儀器設備、新能源、安全節能環保、智能網聯汽車、新材料、生物醫藥等。同時重點培育8大未來產業，包括合成生物、區塊鏈、細胞與基因、空天技術、腦科學與類腦智能、深地深海、可見光通信與光計算、量子信息。

在補齊產業短板方面，加快完善集成電路設計、製造、封測等產業鏈，開展EDA工具軟件、半導體材料、高端芯片和專用芯片設計技術攻關，推進12英寸芯片生產線、第三代半導體等重點項目建設，支持福田、南山、寶安、龍崗、龍華、坪山等區建設集聚區，打造全國集成電路產業集聚地、人才匯聚地、創新策源地；在發展智能傳感器產業集群方面，要聚焦智能傳感器設計、製造、封測、裝備材料等環節，打造全要素完備的智能傳感器產業集群。

「四個一」目標和六大保障措施

針對相關產業規劃，新政策文件定下「四個一」的發展目標，除了 2025年產業增加值要達到上述規模，還求培育一批具有產業生態主導力的優質龍頭企業，推動一批關鍵核心技術攻關取得重大突破，打造一批現代化先進製造業園區和世界級「燈塔工廠」，以及形成一批引領型新興產業集群。

保障措施方面，將完善重點產業鏈「鏈長制」，堅持一個產業集群對應一份龍頭企業和「隱形冠軍」企業清單、一份招商引資清單、一份重點投資項目清單、一套科技創新體系、一個政策工具包、一家戰略諮詢支撐機構，逐步實現「一集群、一基金、一展會、一論壇、一協會、一聯盟、一團隊」，做到專員負責、掛圖作戰，精準高效推動戰略性新興產業集聚發展。在健全市場主體培育體系、創新財政金融支持體系、強化創新支撐體系等亦提出相關安排。

另外，對於深圳產業拓展空間不足問題，新政策文件提出集中連片、集約節約，突出高端先進製造，在寶安、光明、龍華、龍崗、坪山、深汕等區，規劃建設總面積300平方公里左右的20個先進製造業園區，形成「啟動區、拓展區、儲備區」空間梯度體系，加大園區土地連片整備力度，建設一批定制化廠房。

責任編輯：陳建錫