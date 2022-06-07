內地現畢業生「虛假就業」？教育部要求高校落實「四不准」

受經濟下行壓力、新冠肺炎疫情等影響，內地今年就業形勢嚴峻，而踏入畢業季，高校保就業率壓力加大。據「財新網」報道，部分高校將畢業證、答辯、評優等與就業協議掛鉤，催生學生虛假「就業」行為。另網上也有大學生反映，不簽三方協議（三方就業協議）就無法畢業。

教育部近日召開高校畢業生就業工作調度會，強調對任何形式的弄虛作假行為，堅持發現一起、查處一起，並重申各地各高校要嚴格落實「四不准」紀律要求，包括不准以戶檔託管為由勸說畢業生簽訂虛假就業協議。

內地今年高校畢業生達1076萬人，比去年增加167萬人，規模和增量均創歷史新高，被稱為最難就業季。教育部昨日（6日）發布新聞稿，要求各地各高校千方百計促進高校畢業生就業，進一步嚴格規範做好就業統計工作。

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畢業生就業關鍵期

新聞稿指出，高校畢業生就業正處於關鍵期，受疫情等多重因素疊加影響，今年高校畢業生就業形勢嚴峻複雜。近日，教育部召開高校畢業生就業工作調度會，強調就業工作壓力越大，越要把就業工作的著力點放到千方百計開拓崗位、用心用情做好就業指導服務上，堅持實事求是。

會議重申，各地各高校要嚴格落實「四不准」紀律要求：

不准以任何方式強迫、誘導畢業生簽訂就業協議和勞動合同 不准將畢業證書、學位證書發放與畢業生簽約掛鉤 不准以戶檔託管為由勸說畢業生簽訂虛假就業協議 不准將畢業生頂崗實習、見習證明材料作為就業證明材料

有指學校逼簽三方就業協議

據極目新聞評論，強迫、誘導畢業生簽訂就業協議和勞動合同的現象，在很多高校普遍存在。在相關新聞的評論區，還有很多大學生反映自己不簽三方協議就無法畢業、暫時沒找到理想的工作而被學校催促、學校隨意介紹不喜歡不適合的崗位強行要求簽協議等。

所謂三方就業，即是畢業生就業協議書，是明確畢業生、用人單位和學校三方在畢業生就業工作中的權利和義務的書面表現形式，能解決應屆畢業生户籍、檔案、保險、公積金等一系列相關問題。據了解，三方協議一旦簽署，就意味着大學生第一份工作就基本確定。但這不同於勞動合同。

「財新網」最新報道也指出，多名受訪應屆高校畢業生表示，學校將畢業證、答辯、評優等與就業協議掛鉤，為求畢業，他們只能提供假證明。有受訪者表示，輔導員曾口頭轉述，「不交（就業協議）不給畢業證」，之後多次在微信群中催促簽訂就業協議，並稱「靈活就業」也符合條件。最近又提出盡快簽訂協議也能盡快辦理報到證。

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教育部已表示，將進一步嚴格核查就業數據，同時開通舉報電話和郵箱，接受舉報。對通過核查和舉報等發現的問題，教育部將責成各省級高校畢業生就業主管部門逐一核實，並嚴肅追責問責。

責任編輯：林佩怡

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