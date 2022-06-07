直播間賣坦克蛋糕後停播 李佳琦「消失」站內查無此人

內地「口紅一哥」李佳琦上周五（3日）在直播間展示一個坦克型蛋糕時，突然斷線，他解釋出現技術問題，然而之後停播至今，直播間入口亦消失，粉絲不明就裡，均在網上詢問原因。有相關人士則回應指平台並未介入。

據影片顯示，李佳琦當時在直播間宣傳一款坦克車造型冰淇淋蛋糕，端出瞬間直播就被中斷，事發後李佳琦發文道歉，稱因為內部設備故障無法繼續直播。

截至目前，通過李佳琦的淘寶主頁可以看到，上周五的直播回放也沒有恢復，最新一場直播回放為再前一日晚上的「超級618時尚節」。直播預告顯示，其下一場直播將於周日（5日）18:15開播。

直到目前，李佳琦的微博尚未更新，並停播至今，網民還發現在淘寶搜索李佳琦已經沒有任何商品出現，直播間的入口亦已消失。

在內地購物節618之前，這一舉動並不尋常，引發粉絲和網民的好奇關注，大量網民留言詢問發生了什麼，有網民則認為和他坦克型蛋糕有關，認為其意有所指，在網上隱晦表示李佳琦消失是因為「在不合適的日子發了不合適的東西」，有網民則告知那些年幼的粉絲，「回家問問你父母」或者「翻墻搜索一下」。

有內媒引述相關人士回應指，關閉主頁推廣入口，帶有「李佳琦」名字相關商品連結修改，均為主播與商家的個人行為，平台未介入。

李佳琦為內地頭部帶貨主播，有「口紅一哥」之稱。粉絲多達1.7億，曾有過上億人同時在線收看的紀錄。

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責任編輯：袁瑋婧