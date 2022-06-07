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楊潔篪指中日關係新老問題交織凸顯 促增進安全互信

國情動向 15:46 2022/06/07

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據中國外交部網站，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，周二（7日）與日本國家安全保障局長秋葉剛男通電話時，提到當前中日關係新老問題交織凸顯，雙方要把握正確方向，增進安全互信等；又談及台灣、涉港、釣魚島等問題。

楊潔篪表示，今年是中日邦交正常化50週年，兩國關係行至重要歷史節點。去年10月，國家主席習近平同日本首相岸田文雄，就推動構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識，為兩國關係發展提供了指引和遵循。

他指出，當前中日關係新老問題交織凸顯，困難和挑戰不容忽視。雙方要把握正確方向，堅持合作共贏，著眼長遠大局，增進安全互信，共同努力將一個穩定、健康、強韌的中日關係帶入下一個50年，共同維護地區和平與繁榮。

談台灣、涉港、釣魚島等問題

秋葉剛男表示，日方願同中方深化合作，妥處分歧，就雙邊敏感和國際熱點問題加強溝通，共同構築建設性、穩定的日中關係。

據中方通報，楊潔篪並闡明了中方在台灣、涉港、釣魚島等問題上的原則立場。雙方還就共同關心的國際和地區問題交換意見。

值得一提的是，中國國務委員兼外長王毅上月曾與日本外相林芳正視像會晤。當時王毅稱，近期日方在台灣等涉及中國核心利益和重大關切的問題上消極動向凸顯，一些政治勢力無端抹黑攻擊中國，嚴重損害雙方互信，動搖兩國關係根基。指日方應恪守迄今做出的承諾，遵守兩國間基本信義，不讓試圖破壞中日關係的勢力坐大。

美國總統拜登訪日與岸田文雄會晤時，雙方反對中國試圖改變東海和南海現狀，也強調台海和平穩定的重要性。中國外交部堅決反對美日炒作相關問題抹黑中國形象、干涉中國內政；又指日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，更應謹言慎行，切實汲取歷史教訓，避免重蹈覆轍。

外交部急召日本公使 就涉華錯誤言行表達強烈不滿

中日外長視像會晤 王毅：日美合作不應挑動陣營對抗

責任編輯：林佩怡

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