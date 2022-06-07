端午連假後 台灣本土病例反彈至8.2萬 再多124人死

台灣新冠肺炎疫情反彈，周二（7日）公佈新增82,973宗本土病例，包括193宗中重症，再多124名患者不治。流行疫情指揮中心發言人莊人祥研判，病例增加主要與端午假期結束有關。而對於6月底的疫情走向，他表示有可能降到每日萬宗以下。

據台灣流行疫情指揮中心，中南部疫情升溫，新增病例主要集中在高雄市和台中市，兩地均錄得超過1.2萬宗個案；新北市則有1.1萬宗病例。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，過去六日的確診人數低於平日，今日單日新增8萬多宗病例，主要是因為前幾天的端午連假。目前，PCR採檢量沒有太大變化，但快篩陽性經醫師確認的個案湧入。病例回升可能是連假期間暫未上報的個案，在診所周一恢復營運後集中通報，還需要再觀察，但疫情趨勢應該會再往下走。

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對於6月底的疫情走向，莊人祥表示，六月底單日確診人數到萬例以下是有可能，但千例以下應該不可能。

9個月大女嬰在家猝死確診

至於新增124宗死亡病例，涉及67男57女，年齡介乎未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，其中116人有慢性病史，47人沒有接種疫苗。

死者包括一名9個月大的女嬰，本身沒有慢性病，在家中與母親同睡期間被發現沒有生命跡象，送院搶救無效死亡，並對新冠病毒檢測呈陽性。法醫診斷死因為呼吸衰竭、感染新冠肺炎。

責任編輯：易燕丹

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