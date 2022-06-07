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美豁免4國太陽能板關稅2年不包括中國 京促停止人為擾亂供應鏈

經濟脈搏 17:31 2022/06/07

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美國白宮周一（6日）宣布，總統拜登對來自4個東南亞國家的太陽能電池板，豁免徵收關稅兩年。有關措施不包括中國。

在北京，外交部發言人趙立堅（7日）向記者表示，注意到有關報道，具體請向主管的部門詢問。他又強調，中方敦促美方停止無理打壓中國企業，停止人為擾亂供應鏈、產業鏈的錯誤做法，為中美清潔能源和氣候變化合作創造有利的條件。

白宮表示，此項關稅豁免適用於進口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的電池板。據報，這4個東南亞國家約佔美國太陽能電池板進口的80%。

不會干擾美商務部調查

此前，美國3月宣布，將調查中國太陽能設備生產商，是否通過在這4個國家開展業務，來非法規避關稅。當時美國太陽能行業團體表示反對，認為這將摧毀該行業，並增加消費者的用電成本。

對於這次拜登政府豁免4國的太陽能電池板關稅，相關行業表示歡迎，認為這將有助於解決新安裝項目放緩問題。但美國製造商的支持者認為，這會破壞幫助美國公司追趕中國對手的努力。

美媒引述一位高級政府官員說，拜登依據《1930年關稅法》的緊急授權採取行動，將免除一些產品的進口關稅，而這些變化不會干擾美國商務部的調查。

拜登在聲明中並稱，美國聯邦政府正在與私營部門合作，以促進國內太陽能製造能力的擴大，包括在太陽能供應鏈中製造模塊和其他投入品的能力，但建設這種能力需要時間。

美國將調查中國太陽能設備製造商 是否規避關稅

責任編輯：林佩怡

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