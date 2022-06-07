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國安部發布舉報危害國安行為獎勵辦法 特別重大貢獻可獎逾10萬元

國情動向 18:02 2022/06/07

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國家安全部近日公布《公民舉報危害國家安全行為獎勵辦法》，明確實施舉報獎勵的條件、方式、標準和程序，其中對防範、制止和懲治嚴重危害國家安全行為發揮特別重大作用、作出特別重大貢獻的，給予10萬元（人民幣，下同）以上獎勵。

據《法治日報》，《辦法》共5章24條，對國家安全機關實施的公民舉報獎勵工作作出全面規範，鼓勵公民舉報危害國家安全行為，並細化和明確國家安全機關實施舉報獎勵的條件、方式、標準和程序。

其中，規定舉報人獲得舉報獎勵應當同時符合3項條件

一）有明確的舉報對象，或者具體的危害國家安全行為線索或者情況；

二）舉報事項事先未被國家安全機關掌握，或者雖被國家安全機關有所掌握，但舉報人提供的情況更為具體詳實；

三）舉報內容經國家安全機關查證屬實，為防範、制止和懲治危害國家安全行為發揮了作用、作出了貢獻。

分精神獎勵或獎金 不得借舉報陷害他人

該《辦法》明確獎勵實施方式包括精神獎勵和物質獎勵，並根據舉報發揮作用程度、貢獻大小，劃定了4個等級的獎勵標準。其中，給予精神獎勵的，頒發獎勵證書；給予物質獎勵的，發放獎金。

發放獎金獎勵具體標準如下：

一）對防範、制止和懲治危害國家安全行為發揮一定作用、作出一定貢獻的，給予1萬元以下獎勵；

二）對防範、制止和懲治危害國家安全行為發揮重要作用、作出重要貢獻的，給予1萬元至3萬元獎勵；

三）對防範、制止和懲治嚴重危害國家安全行為發揮重大作用、作出重大貢獻的，給予3萬元至10萬元獎勵；

四）對防範、制止和懲治嚴重危害國家安全行為發揮特別重大作用、作出特別重大貢獻的，給予10萬元以上獎勵。

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另外，《辦法》規定，舉報人不得借舉報之名，故意捏造事實誣告、陷害他人；不得弄虛作假騙取獎金；不得惡意舉報或者以舉報為名製造事端、干擾國家安全機關工作；不得洩露舉報中知悉的國家秘密或者工作秘密。

據了解，各級國家安全機關將認真貫徹落實辦法，引導和激勵群眾舉報危害國家安全行為，共同築牢維護國家安全的堅實屏障，以實際行動迎接中共二十大召開。

責任編輯：林佩怡

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