北京連續4天無新增社會面病例 有序開放中恢復煙火氣

北京新冠肺炎疫情緩和，已連續4天無新增社會面病例。當局表示，首都疫情防控容不得絲毫鬆懈，要在有序開放中恢復城市的煙火氣，又強調北京市經濟長期向好發展的態勢沒有改變。

北京昨日（6日）新增2宗本土感染，今日（7日）截至下午3時新增5宗感染，均為隔離觀察人員。而6月4日至此，北京無新發社會面病例，疫情防控形勢持續向好。

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北京疫情處於掃尾清零階段 嚴防反彈風險

北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任徐和建表示，隨著進一步分區分級動態實施社會面防控措施，除豐台區全域和昌平區六環路以南區域，全市有序恢復正常生產生活秩序，人員流動性、聚集性增加，疫情風險也隨之增加，首都疫情防控容不得絲毫鬆懈，必須常抓不懈。

他表示，要嚴格做好恢復堂食的各項防疫工作，在有序開放中恢復城市的煙火氣。暫不舉辦各種宴席，嚴格查驗，控制人流密度，合理保持就餐間距，提倡隔位就座、打包外賣、使用移動支付等無接觸方式結算。

不配合掃碼若造成嚴重後果 追究刑責

徐和建又指出，核酸檢測是實現疫情防控早發現早處置的最有效手段，掃碼查驗是保證72小時核酸檢測防疫要求落到實處的最有力措施。當地警告，對個人不配合掃碼查驗或拒不出示、虛假出示，賦碼狀態異常不配合管理等行為，情節嚴重的，由公安機關依法依規處理；造成嚴重後果的，追究刑事責任。

另外，經濟方面，北京市發改委副主任王穎捷介紹，本輪疫情的衝擊和影響是階段性、暫時的，本市經濟長期向好發展的態勢沒有改變，強調「我們有穩的基礎，有進的後勁兒」。日前市政府印發《北京市統籌疫情防控和穩定經濟增長的實施方案》，王穎捷表示，方案包括6方面45項措施，將抓好常態化疫情防控、確保首都防疫安全作為前提，針對疫情之下企業、群眾面臨的實際困難，打出穩鏈降本保暢紓困「組合拳」，積極穩妥有序推進復工復產、穩產達產。

責任編輯：林佩怡

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