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95後美女飛行員太優異！內地高考作文以她為題

社會熱點 20:49 2022/06/07

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2022年全國高考今日開鑼，語文作文題目依舊備受關注。今年浙江卷的作文題目聚焦創新、發展的話題，提及多名新時代浙江青年。官方「金華發布」微信公眾號隨後刊文，特別介紹進入今年試題的95後金華姑娘——徐楓燦。

據澎湃新聞報導，浙江卷語文作文提供的材料提及，新時代浙江青年在各行各業、不同領域開拓創新，其中如95後姑娘徐楓燦，在空軍航空大學刻苦訓練、滿分通過考核，成為中國陸軍首位初放單飛的女飛行員。要求考生以相關材料對個人未來發展的啟示為題，寫一篇文章。

據介紹，1999年10月出生的徐楓燦，在2017年9月以優異的成績，從全國12萬餘名應屆高中畢業生中脫穎而出，成為陸軍培養的首批飛行員。她參加學院第五屆礪鷹杯軍事技能對抗賽獲得三等獎；參加實裝訓練以來主動研學，檢飛篩選綜合排名第一，被確定為首個初放單飛女學員，並圓滿完成同乘協助其他同批9名女飛行學員初放單飛任務。連續兩年被評為優秀學員、優勝學員。

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去年7月，徐楓燦從得陸軍航空兵學院畢業。浙江媒體《中國藍新聞》曾刊文介紹：近日，陸軍航空兵學院首批女飛行學員完成了畢業聯考全部課目，徐楓燦和她的同學們巾幗不讓鬚眉，順利通過包括軍事基礎飛行技能、飛行理論等13項考核並取得優異成績。

徐楓燦在接受採訪時表示，其實無論飛了多少次，每次坐在駕駛座位上都很緊張，考核非常嚴格，總擔心因為技術不達標而被停飛。

她說，「其實飛行員這個職業不是大家看上去那麼風光，想要坐上直升機，甚至獨立操作，需要學習大量的理論知識，和實戰訓練。我們有一門課程是直升機旋翼動力學，聽到這個名字，大家就能猜到不成為一名學霸是學不透的。我們還要學習發動機工作原理，很多人會想你又不是幹機務的，學這個幹什麼，但就像我們教練員說的，基礎不牢，地動山搖。我們不能只把自己當成單純的駕駛員，想要成為一名優秀的駕駛員，這些知識是我們未來衝上雲霄最重要的東西。」

除了成為學霸，體能也必須跟得上。比如，要想成為一名飛行員，最基礎的一個考驗就是「抗眩暈」。

徐楓燦說，「坐在上下左右高速大角度旋轉的轉椅上，檢測抗眩暈能力。幾分鐘後轉椅停止，此時你可能已經高速旋轉了幾百圈。然後要迅速起身，並在2秒內精準回到自己原本站立的位置上。」這一切都是為了保證你能適應各種各樣的飛行環境。

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為通過測試，徐楓燦幾乎每天都要經歷各種各樣天旋地轉的「遊戲」。而這些只不過是開胃菜，3000米跑、蛇形跑、曲臂懸垂……都是家常便飯。

「女兒很能吃苦，訓練時，手上、腳上都是傷，她愣是沒吭一聲。」家人沒有聽過徐楓燦的一句叫苦叫累，但是身為母親，徐媽媽每次見到女兒，都能尋找到新痕舊疤。而徐楓僅燦表示，「對於軍人來說，不分男女，只看實力。」

責任編輯：易燕丹

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