拜登不免中國太陽能板關稅 卻變相對中企「開綠燈」？

拜登下令免除東南亞4國太陽能板的進口關稅，雖然未包括中國，但市場普遍認為是變相向中國企業「開綠燈」，因為許多中企都借道上述國家組裝及出口。

東南亞是中國太陽能企業海外產能的主要集聚地，相關產品也通過當地出口美國，去年中國光伏矽片、組件出口美國達總出口量的50%、20%。有 證券業界人士指，東南亞各國在產業鏈中主要扮演組裝的角色，原材料、零件還是來自中國，關稅豁免將有利在當地部署了生產線、借道出口的中企。

中國機電產品進出口商會光伏分會秘書長張森指，全球新能源裝機目標的實現離不開中企參與，但各國也在扶持本土產能。中國光伏產業擁有產業鏈完整、產能巨大、配套齊全等優勢，國外同行很難短時間追趕上，但他們可以推動本國政府設置對華貿易壁壘，中企應提早規劃到海外設廠，加以規避。

另外，美國商務部此前曾針對中企借道避稅，對東南亞國家的太陽能產業鏈展開反規避調查。亦有分析指，拜登此次決定代表了反規避調查的結束。

美企憂難與中國競爭

此與同時，美國部分太陽能板製造商批評該決定削弱了《美國貿易法》，再次讓廉價的中國太陽能板大量輸入美國，破壞本土製造商追趕中國的努力。有貿易律師認為拜登越權，並開了危險的先例。但該決定卻得到太陽能相關產業的支持，包括公用事業公司，其認為這有助解決新項目安裝放緩問題。

受消息刺激，A股光伏板塊今日（7日）表現強勢，意華股份、江蘇華辰、鹿山新材、拓日新能等升停。

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責任編輯：陳建錫