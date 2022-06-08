▲ 中國應否壓縮美元儲備免被武器化？內媒：4原因不可取

西方在俄烏戰爭下將儲備貨幣武器化，美國、歐盟凍結俄羅斯央行外匯儲備等俄官方資產，觸發外界擔憂以美元、歐元資產作為其儲備是否安全。中國外匯儲備規模達3萬億美元之上，社會近日議論是否有必要維持如此龐大規模，有意見認為應減少美元等西方貨幣儲備，以免受制於人。不過，簡單否定外匯儲備亦不可取，有內地傳媒列出4大原因，並建議中國以另類辦法應對。

《中國新聞周刊》報道，近期有聲音建議壓縮外匯儲備規模，同時加快調整官方儲備資產的結構，加速推動「去美元化」、大規模拋售美債、增加黃金儲備。

這類主張理由在於：中國外儲規模和對外凈債權頭寸均遠高於俄羅斯，極端條件下，資產一旦被歐美凍結，意味更高的制裁損失風險；而且，過多的外儲也造成了投資損失，突出表現為中國作為世界上最大的債權國，投資收益卻長期處於逆差狀態，美元儲備過多也面臨較高貶值風險。

然而，另一派觀點支持繼續保有巨額外儲。他們認為，面對新的安全形勢理應未雨綢繆，但簡單否定外儲作用、通過壓縮規模來降低風險的做法並不可取。原因在於：

一，中國外儲現狀是由國情決定的。作為全球制造業大國，中國常年保持大額貿易順差（2021年為6764億美元），巨額外儲既是貿易結算積累的必然結果，也是美元主導的國際信用貨幣體系下，保障中國貿易支付結算正常運轉，防範國際熱錢衝擊、維護金融穩定的客觀需求。

二，壓降外儲規模的初衷，是降低對美元主導的國際金融體系的依賴，但這需以人民幣國際化程度大幅提升為前提。當前人民幣作為國際支付結算和儲備貨幣的地位依然不高，加快資本項對外開放、擴大人民幣跨境使用、加速人民幣跨境支付系統（CIPS）建設等，應是更優先考慮的事項。

三，「去美元化」、大幅增加黃金儲備可能引發向「布雷頓森林體系」的倒退。「布雷頓森林體系」實行美元和黃金掛鉤、其餘貨幣和美元掛鉤，實質是以黃金為錨的實物本位制。其核心缺陷在於限制了貨幣供應量，難以匹配經濟發展和社會財富的增長。考慮到全球黃金供應量有限，大幅增加黃金儲備不僅操作困難，還可能引發通縮、對經濟造成較大傷害。

四，簡單壓降外儲規模、強推「去美元化」的效果也存疑。壓縮外儲規模只是降低了風險敞口、潛在損失依然巨大，不僅短期操作難度大，還可能引發匯率波動、金融不穩定等其他方面的風險。俄羅斯事前雖已做了長期準備，在本輪制裁下仍有半數國際儲備資產被凍結；且其應對制裁的核心手段是「出口盧布結算」、「盧布綁定黃金」，推動去美元化、調整外儲幣種結構效果並不明顯。

文章指出，按照國際標準衡量，中國當前沒有降低外儲規模的必要。國際貨幣基金組織（IMF）報告顯示，中國未經資本管控調節，和經資本管控調節的外儲充足率，已由2017年分別的97％和157％，降至2020年的75％和120％。

這意味著，隨著中國經濟體量擴大，如果沒有資本管制，外儲安全線應達到4萬億美元，現實中有資本管制下，至少也應保持在2.5萬億美元以上，故當前3萬億外儲規模並不算大。

文章稱，保障外匯儲備安全不應僅僅聚焦於其規模，而是要融入中長期國家安全戰略全局，結合中國在經貿、金融、產業鏈等方面的地位通盤考慮。

假如歐美制裁中國，同樣會面臨難以承受的損失。一方面，中國在全球產業鏈、價值鏈中的地位和重要性明顯高於俄羅斯，同歐美的經貿關係也更密切；另一方面，歐美在華投資資產規模巨大，截至2021年底，中國國際投資頭寸表顯示的負債端金額超過7.34萬億美元，全口徑外債情況表顯示的外債總額超過2.74萬億美元。此外，人民幣的國際化水平也明顯高於盧布，金融反制能力更強。

有見及此，持續強化產業鏈安全、推動人民幣國際化更為重要。關鍵仍然在於推動科技創新和產業轉型，升級全球制造業中心地位，強化同歐美國家的經貿聯繫，同時加快資本項目開放、擴大人民幣跨境使用，形成「你中有我、我中有你」的局面，將外儲安全根植於強大的經貿和金融「護城河」之上。

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責任編輯：連兆鋒