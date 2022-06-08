世銀下調中國GDP增長預測至4.3% 疫情封控影響大於預期

受疫情及戰爭等不明朗因素衝擊，世界銀行（WB）下調全球經濟增長預測，其中將中國GDP增長預測從5.1%降至4.3%，原因是疫情及封控影響大於預期。

世銀8日發表新一期報告指，自今年初中國經濟良好開局後，多地爆發疫情及隨之而來的管控措施，擾亂了經濟增長的正常化進程。預計今年中國經濟增長將放緩至4.3%，而明年將反彈至5.2%，這很大程度上反映了疫情持續所造成的經濟損失。同時，在大規模財政刺激下，由基建投資拉動的投資增長預計將會提速，部分抵消因疫情、管控及消費者信心低迷而制約的消費增長。鑑於全球增長預計將大幅下滑，中國淨出口對經濟活動的支持作用可能微乎其微。

中國經濟增長前景面臨的風險不均衡，以下行風險為主，其中一個關鍵是主要城市和省份嚴格的防疫管控措施導致經濟活動受擾，這可能進一步推遲消費和服務業復甦，抑制私人投資，阻礙貿易，降低經濟增速。房地產業的持續壓力也可能引發風險，對宏觀經濟和金融業產生更廣泛的影響。

報告同時提到，如果能在減少限制的情況下有效遏制疫情，那麼在官方近期宣布的額外刺激措施推動下，全年經濟增長仍可能會高於當前的預期。

如何確保刺激政策有效是難題

「短期來看，中國面臨既要控制疫情又要支持經濟增長的雙重挑戰。」世銀中國局局長芮澤（Martin Raiser）指，雖然官方加大了宏觀經濟政策的寬鬆力度，但決策者面臨的困境是，在管控持續下如何確保政策刺激切實有效。從中期來看，中國仍有可能回到依靠刺激措施拉動投資以促進增長的老路。世銀中國局高級經濟學家喬伊布（Ibrahim Saeed Chowdhury）則指，企業和地方政府的高負債限制了政策寬鬆的有效性，進一步積累了未來的風險。

報告還強調，通過結構性改革提高消費在經濟增長中的作用，解決社會不平等，重振創新和生產率增長—包括對中國實現雙碳目標至關重要的技術創新，這將有助於中國走上更加平衡、包容和可持續的增長道路。

責任編輯：陳建錫