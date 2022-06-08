中國駁斥歐洲議會「印太報告」涉華內容 促歐擺正心態

中國駐歐盟使團7日回應歐洲議會印太報告涉華內容，批評其渲染「中國威脅」，敦促歐洲議會擺正心態，客觀理性看待中國發展和內外政策。

使團發言人指，台灣、涉港、涉澳、新疆事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。 一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，更是中歐建交和發展雙邊關係的政治基礎。 任何人都不要低估中國政府和14億中國人民維護國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

歐洲議會應客觀理性看待中國發展和內外政策，切實尊重亞太地區國家求和平、謀發展、促合作的強烈意願，多做有利於中歐關係健康穩定發展的事。

發言人又指，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫和明確的， 始終本著客觀公正的態度，立足是非曲直，獨立自主地做出判斷，為勸和促談、停火止戰、防止出現大規模人道主義危機做出積極努力，發揮了建設性作用。 任何抹殺中方努力、歪曲中方意圖、造謠抹黑中國的虛假信息，既不負責，也不道德。

歐洲議會當日通過《關於歐盟和印太安全挑戰的報告》，稱中國在印太地區對歐盟利益構成威脅，並批評中國在烏克蘭及涉台港澳、新疆等問題上的立場，呼籲歐盟加強與台灣的關係。

責任編輯：陳建錫