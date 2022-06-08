商務部4方面措施穩外貿 稱訂單流出規模可控

國務院新聞辦今日（8日）舉行政策例行吹風會，商務部副部長王受文指，新一輪穩外貿政策從4方面提出13條具體措施，在生產、物流、用工等方面為外貿企業提供保障，全力保障貨運物流運輸暢通， 重點支持急需資金的中小微外貿企業。會上又回應了 訂單外流問題，指規模可控，且符合經濟規律。

王受文在會上介紹穩外貿相關措施，他指，新一輪穩外貿政策突出針對性和時效性，直面當前外貿發展面臨的困難，包括確定重點外貿企業名錄和相關物流企業及人員名錄，並對生產、物流、用工予以保障；將外貿貨物納入重要物資範圍；有序疏通海空港等集疏運；用好航空貨運運力，保障重要零件和產品運輸。

支持急需資金的中小微外貿企業

在支援外貿企業方面，擴大出口信用保險短期險規模，特別對中小微外貿企業，進一步提高承保覆蓋面，縮短理賠時間；支持銀行機構不盲目惜貸、抽貸、斷貸、壓貸，滿足外貿企業合理資金需求；梳理一批急需資金的中小微外貿企業名單，予以重點支持；增加信保保單融資規模；面向外貿企業，加大匯率避險和跨境人民幣結算的宣傳培訓力度；指導跨境電商企業用足用好現行出口退稅政策，支持符合條件的跨境電商相關企業申報高新技術企業。

同時，幫助外貿企業抓訂單拓市場方面，優化創新線上辦展模式，打造國別展、專業展、特色展，幫助企業獲取更多訂單；支持中小微企業以「境內線上對口談、境外線下商品展」等方式參加境外展會；加強廣交會與跨境電商平台等聯動互促，智能對接供採，便利企業成交；支持國外消費者購買中國品牌汽車。

談 及下一步外貿形勢，王受文指，必須清醒地看到一系列不確定性因素， 比如說世界經濟復甦還比較脆弱，需求增長緩慢， 全球通貨膨脹壓力比較大等。盡 管如此，發展形勢也有亮點和積極一面， 首先是黨中央高效統籌疫情防控和社會經濟發展，中國的疫情呈現出下降態勢，復工復產有序推進，「 只要這個方面做得好，正常的生產生活秩序逐步恢復，物流堵點逐步打通，外貿產業鏈的完整性、外貿產業的競爭性就會得到很好的發揮」。

外貿訂單外流，但整體規模可控

對於有記者提問外貿訂單的外流情況，商務部對外貿易司司長李興乾指，隨著周邊國家生產端的逐步恢復，去年回流到國內的部分外貿訂單再次流出。整體看，這些訂單流出的規模是可控的，影響有限。一些企業主動進行了全球佈局，將他們一部分的製造環節轉移到國外，這是貿易投資分工合作的正常現象。李指，中國在全球產業鏈供應鍊格局當中的地位依然鞏固，今年前四個月，全國實際使用外資按年增長了26%，其中製造業使用外資增長65%。

人行 國際司負責人周宇也在會上提到，將 進一步簡化境外投資者進入中國市場投資的程序，豐富可投資的資產種類，完善數據披露，持續改善營商環境，延長銀行間外匯市場的交易時間，不斷提升投資中國市場的便利性，為境外投資者和國際機構投資中國市場創造更加有利的環境 。

責任編輯：陳建錫