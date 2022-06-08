商務部4方面措施穩外貿 重點支持急需資金的中小微企

國務院新聞辦今日（8日）舉行政策例行吹風會，商務部副部長王受文指，新一輪穩外貿政策從4方面提出13條具體措施，在生產、物流、用工等方面為外貿企業提供保障，全力保障貨運物流運輸暢通。 支持銀行機構不盲目抽貸、斷貸。 梳理一批急需資金的中小微外貿企業名單，給予重點支持。

王受文在會上介紹穩外貿相關措施，他指，新一輪穩外貿政策突出針對性和時效性，直面當前外貿發展面臨的困難，包括確定重點外貿企業名錄和相關物流企業及人員名錄，並對生產、物流、用工予以保障；將外貿貨物納入重要物資範圍；有序疏通海空港等集疏運；用好航空貨運運力，保障重要零件和產品運輸。

支持急需資金的中小微外貿企業

在支援外貿企業方面，擴大出口信用保險短期險規模，特別對中小微外貿企業，進一步提高承保覆蓋面，縮短理賠時間；支持銀行機構不盲目惜貸、抽貸、斷貸、壓貸，滿足外貿企業合理資金需求；梳理一批急需資金的中小微外貿企業名單，予以重點支持；增加信保保單融資規模；面向外貿企業，加大匯率避險和跨境人民幣結算的宣傳培訓力度；指導跨境電商企業用足用好現行出口退稅政策，支持符合條件的跨境電商相關企業申報高新技術企業。

同時，幫助外貿企業抓訂單拓市場方面，優化創新線上辦展模式，打造國別展、專業展、特色展，幫助企業獲取更多訂單；支持中小微企業以「境內線上對口談、境外線下商品展」等方式參加境外展會；加強廣交會與跨境電商平台等聯動互促，智能對接供採，便利企業成交；支持國外消費者購買中國品牌汽車。

責任編輯：陳建錫