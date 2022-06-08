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內地高考數學「難出天際」 考生：做了三年沒做過這麼難的題

社會熱點 11:51 2022/06/08

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內地高考昨天（7日）進行語文、數學兩門考試。繼上午「語文全國甲卷有關《紅樓夢》的作文題太難」沖上熱搜之後，「全國高考Ⅰ卷數學難出天際」「今年高考數學難」又占據了各大網絡平台熱榜前列。

此外，由於內地各個省份高考試卷不同，浙江省的數學試卷也因題目太難，引起討論。有考生甚至直呼：「邊寫邊哭，真的不會」。

據澎湃新聞報道，山東、福建、湖北、江蘇、廣東、湖南、河北等省份今年采用的是全國高考Ⅰ卷，數學科目結束後，各地考生普遍反映題目較難。

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據《新快報》報道，廣州大學附屬中學一考生認為，今年語文試卷比較平常，甚至難度略有下降，然而數學卻變得很難，每道題都要做好久。有考生驚呼：「做了三年沒做過這麽難的題。」

山東當地媒體《半島都市報》報道，有考生說：試題難度很大，「7、8題根本不會做，我就空過去了，三角函數也非常難，完全沒有思路。」

專家：設置了綜合性的問題和較為複雜的情境

《新快報》的報道還提到，已經有學校的老師在家長群裡發布通知，稱如果考生需要傾訴，「家長注意傾聽即可，不要評價」，以免影響接下來的考試。

對於數學試卷的難度，中國教育部教育考試院專家稱，「加強學科核心素養考查」是數學高考的重要內容之一。數學高考通過突出思維品質考查，強調獨立思考和創新意識，「為了加強對關鍵能力的考查，今年的一些數學試題嘗試設置了綜合性的問題和較為複雜的情境。」

責任編輯：李冰琪

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