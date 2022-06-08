隨著上海疫情趨緩後，中國國際進口博覽局今日（8日）表示，第五屆中國國際進口博覽會（進博會）將於11月5日至10日如期線下舉辦。

據資料顯示，2017年5月國家主席習近平宣布自2018年起開始舉辦中國國際進口博覽會，一直是中國最重要的主場外交活動之一，2018年、2019年前兩屆均由習近平親自赴上海出席，發表主旨演講，2020、2021年則因為疫情，改線上發表演說。

澎湃新聞報道，在距離開幕150天之際，中國國際進口博覽局確認，第五屆進博會將於11月5日至10日如期線下舉辦。

▲ 上海將如期舉行第五屆進博會 11月5日線下舉辦

報道指出，進博會籌備工作正在有序進行，目前簽約面積已超規劃面積的75%，世界500強和行業龍頭企業簽約數量已經超過250家。

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另進博會近日發布公告稱，將對符合條件的企業商業展參展企業給予「減免搭建費」等特別支持措施，並將報名截止日期延長至7月31日。

本屆還將首創採購商「買什麼」和參展商「賣什麼」雙向訊息公開，虹橋論壇、人文交流活動等也在籌備當中。

在此之前，由於疫情影響，進博會舉辦場地上海國家會展中心，一度被上海市政府徵用改造為方艙醫院，設計床位為5萬張，是上海規模最大的收治場所，不過隨著上海市宣布於6月1日起有序全面恢復正常生活，上海國家會展中心方艙醫院已於5月31日關艙。

責任編輯：李冰琪

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