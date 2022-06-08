彭博：歐美消費者「勒緊褲頭」下 中國出口熱潮減退

彭博社報道，近兩年從創紀錄出口中受益的中國製造商正開始轉向悲觀，因為包括歐美地區在內，主要市場的消費者正削減開支，他們正把需求從消費品轉到服務上。另外，國內的防疫封控措，正施促使客戶改與其他亞洲國家的企業合作，因為當地供應鏈壓力更小、報價更低。

報道指，鑒於世界大多數地區現已選擇與新冠病毒共存，旅遊和其他休閑活動正在回升，消費者正在削減在中國製造的手提電腦、手機和其他居家辦公用品上的支出，正是這些產品推動了疫情下的中國出口。此外，美國和歐洲通膨飆升意味著消費者將勒緊褲頭，原物料和物流成本仍侵蝕製造商的利潤。

深圳市心同創電子科技有限公司營銷總監Zhang Wanli向彭博透露，他們主力向美國、歐洲和中東地區出口無線耳機、喇叭等，而近期的訂單量已較去年下降了約50%，一些客戶最近將訂單轉移到了東南亞國家。高昂的原物料和運輸成本也導致公司的利潤率從2019年的30%，降到了當前的15%。

廣州一間主要出口灑水壺、桌布等園藝產品的公司也透露，近期來自美國和歐洲客戶的訂單，比去年同期大幅減少了一半，估計與歐美通膨率強勁有關。

報道引述Gavekal Research分析師指，即使名義增速可能因價格上升而為正，中國出口量也可能錄得負數，令官方設定的5.5%經濟增長目標愈發遙不可及。

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責任編輯：陳建錫