  • 27°C
香港時間 : 2022608日 (三) 15:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

彭博：歐美消費者「勒緊褲頭」下 中國出口熱潮減退

經濟脈搏 14:03 2022/06/08

分享：

分享：

彭博社報道，近兩年從創紀錄出口中受益的中國製造商正開始轉向悲觀，因為包括歐美地區在內，主要市場的消費者正削減開支，他們正把需求從消費品轉到服務上。另外，國內的防疫封控措，正施促使客戶改與其他亞洲國家的企業合作，因為當地供應鏈壓力更小、報價更低。

報道指，鑒於世界大多數地區現已選擇與新冠病毒共存，旅遊和其他休閑活動正在回升，消費者正在削減在中國製造的手提電腦、手機和其他居家辦公用品上的支出，正是這些產品推動了疫情下的中國出口。此外，美國和歐洲通膨飆升意味著消費者將勒緊褲頭，原物料和物流成本仍侵蝕製造商的利潤。

深圳市心同創電子科技有限公司營銷總監Zhang Wanli向彭博透露，他們主力向美國、歐洲和中東地區出口無線耳機、喇叭等，而近期的訂單量已較去年下降了約50%，一些客戶最近將訂單轉移到了東南亞國家。高昂的原物料和運輸成本也導致公司的利潤率從2019年的30%，降到了當前的15%。

廣州一間主要出口灑水壺、桌布等園藝產品的公司也透露，近期來自美國和歐洲客戶的訂單，比去年同期大幅減少了一半，估計與歐美通膨率強勁有關。

報道引述Gavekal Research分析師指，即使名義增速可能因價格上升而為正，中國出口量也可能錄得負數，令官方設定的5.5%經濟增長目標愈發遙不可及。

助力復工復產留人才 上海：世界前50院校留學回國可直接落戶

上海口岸迎報復式出貨潮 「貨等船」運價漲

內地學者劉元春指二季度經濟或負增長 上半年平均增速2%左右

商務部4方面措施穩外貿 重點支持急需資金的中小微企

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 科技產品 疫情 中國 亞洲

下一篇文章

內地要求引導畢業生到城鄉就業 養老機構幫忙吸納
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

李克強：進一步暢通交通物流 推動貨運量盡快正增長
李克強：進一步暢通交通物流 推動貨運量盡快正增長
美豁免4國太陽能板關稅2年不包括中國 京促停止人為擾亂供應鏈
美豁免4國太陽能板關稅2年不包括中國 京促停止人為擾亂供應鏈
中國應否壓縮美元儲備免被武器化？內媒：4原因不可取
中國應否壓縮美元儲備免被武器化？內媒：4原因不可取
世銀下調中國GDP增長預測至4.3% 疫情封控影響大於預期
世銀下調中國GDP增長預測至4.3% 疫情封控影響大於預期
深圳重點發展「20+8」戰略產業群 2025年達到這規模
深圳重點發展「20+8」戰略產業群 2025年達到這規模
上海口岸迎報復式出貨潮 「貨等船」運價漲
上海口岸迎報復式出貨潮 「貨等船」運價漲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款