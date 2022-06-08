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上海解封後離婚預約爆滿 名額排到7月

社會熱點 15:07 2022/06/08

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上海自3月底實施靜態管理，本月初才進入全面恢復全市正常生產生活秩序階段。甫一開放，離婚登記機關爆滿，有網民稱，「截至7月5號都約滿了，7月5號後還沒放號」。

各區離婚預約冷熱不均 有地區尚有名額

據內媒澎湃新聞報道，相關業內人士稱，一方面，各婚姻登記機關正加快辦理疫情前就預約的存量，另一方面，在疫情封控期間積攢的離婚需求，也出現了短時集中申請的情況。此外，根據疫情防控要求，登記機關對現場辦理人數有所限制，因此每日釋放的預約名額也相對有限。不過，目前各區的離婚登記預約情況冷熱不均。

今日上午，記者查詢發現，在閔行區婚姻（收養）登記中心，離婚登記預約自上午8點半開始，至下午3點半結束，每半小時為一個預約檔，每個預約檔釋放了2個名額，除去午休時間，一天共有16個名額。在未來一個月中，僅6月20日和7月8日還有少量名額，其他日期均已約滿。

隨後，記者又查詢了浦東新區婚姻（收養）登記中心離婚登記預約情況，預約界面顯示，浦東南路與惠南鎮兩處7月8日的離婚登記名額均已被約滿。

然而，青浦區婚姻登記管理中心自6月20日開始，還有不少離婚登記預約名額。

上述業內人士稱，各婚姻登記機關將根據最新疫情防控要求，及時作出登記服務調整，適當增加預約名額。

助力復工復產留人才 上海：世界前50院校留學回國可直接落戶

內地要求引導畢業生到城鄉就業 養老機構幫忙吸納

對於離婚預約爆滿的現象，微博網民稱，「距離產生美，封兩個多月，天天大眼瞪小眼，美早沒了」，「兩口子可能是被疫情這兩月給逼瘋了，不過每逢高考結束本來就是各地離婚的高發期」。也有網民說，「三個月政務擠壓肯定爆滿啊，結婚處也爆滿咋不報道」。

責任編輯：尹航

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