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内地市場監管總局反壟斷 去年罰款逾235億人民幣

經濟脈搏 15:46 2022/06/08

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國家市場監管總局今日（8日）發布《中國反壟斷執法年度報告（2021）》。《報告》顯示，去年全年查處各類壟斷案件175件，按年增長61.5%，罰沒金額235.92億元（人民幣，下同）。另外，目前，平台經濟領域「二選一」行為基本停止，市場競爭秩序明顯好轉。

《報告》顯示，全年案件中包括，壟斷協議案件11件，罰沒金額16.73億元；濫用市場支配地位案件11件，罰沒金額218.47億元；公開處罰違法實施經營者集中案件107件，罰款7235萬元；濫用行政權力排除、限制競爭案件46件。審結經營者集中案件727件，按年增長53%，其中禁止1件、附加限制性條件批準4件，有力保護市場公平競爭。

内地市場監管總局反壟斷 去年罰款逾235億人民幣

聚焦電商、外賣等重點領域，堅決依法查處社會反映強烈的「二選一」行為。依法查處阿里巴巴集團和美團「二選一」壟斷案，分別罰款182.28億元、34.42億元，並發出《行政指導書》，要求涉案企業全面整改。目前，平台經濟領域「二選一」行為基本停止，市場競爭秩序明顯好轉，平台內商家特別是中小經營者獲得更廣闊發展空間，進一步增強發展活力。

國務院：加快建設全國統一大市場 提著力強化反壟斷

美國會正醞釀科技反壟斷法案 或波及中國兩大科企

據路透早前報道，北京安理律師事務所(Anli Partners)合夥人鄭瑋表示，監管機構的目標是減少占主導地位的互聯網企業對消費者、員工和較小企業的影響。

他說：「監管機構的目的是防止互聯網平台利用其主導地位對治理施加影響，包括立法和司法程序。」

中國政府近期頻頻使用反壟斷法來約束中國大型企業的快速擴張，阿里巴巴、美團等互聯網巨頭都是打擊的對象。

责任编辑：李冰琪

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