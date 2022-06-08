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A股三大指齊升滬指創兩個月新高 煤炭汽車板塊領漲

經濟脈搏 16:34 2022/06/08

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A股今日三大指數集體收漲，滬指收升至兩個月新高，為連續第四個交易日收漲。分析稱，市場走勢聚焦到復甦上，信心明顯恢復，中期來看反彈仍將繼續。板塊方面，煤炭和汽車股強勢領漲，軍工和地產板塊有所調整。

指數早間衝高回落，創業板盤中跌近2%，午後探底回升，滬指走出7連陽。滬指收報3263.79點，漲0.68%，成交額5084億元（人民幣，下同）。深成指收報12033.26點，漲0.82%，成交額5878億元。創業板指收報2576.34點，漲0.85%，成交額1929億元。

板塊方面，煤炭板塊大漲，兗礦能源漲停創新高，上海能源、安源煤業、蘭花科創等多股漲停。汽車整車板塊再度大漲，海馬汽車、江淮汽車、力帆科技漲停。

A股三大指數震蕩走強創指收漲2.3% 消費電子、農業板塊走強

內地學者劉元春指二季度經濟或負增長 上半年平均增速2%左右

路透社引述融智投資基金經理夏風光稱，今日市場盤中出現了一定的波動，屬於正常的調整，從中期來看反彈仍將繼續，有進一步向上拓展的空間。

夏風光續指，前期壓制市場的擾動因素都在逐步改善，市場走勢已經逐步聚焦到復甦上，信心開始明顯恢復。

第一財經引述萬聯證券表示，全球流動性收緊、通脹高企壓力下，海外風險較大，國內經濟相對較好，但未來海外或給國內帶來一定負面影響。行業方面，可以關注：1）行業長期景氣度向上，需求仍強的光伏等行業。2）促消費政策利好下，5月銷量轉好，市場滲透率逐步提速的新能源汽車產業鏈。

責任編輯：李冰琪

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