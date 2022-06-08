台灣增8萬本土病例 159人死亡再創單日新高

台灣新增逾8萬宗本土病例、159人死亡再創新高，台中、新北、高雄3地單日破萬。專家認為疫情已經見頂，將開始下降。當局正討論開放入境。

台流行疫情指揮中心8日公布，新增80,195宗本土病例，台中、新北、高雄逾1.1萬宗，桃園逾8千宗、台南逾7千宗，彰化、台北各有5千宗以上。

交通部長王國材接受專訪，他回應會否仿傚日韓開放觀光時指，該議題在政府的防疫會議上有討論，開放時間以及開放入境初期只接受旅遊團，且要有2日前PCR陰性證明。至於自由行是否也同時開放，會跟流行疫情指揮中心、外交部討論。王國材未提到具體時間，僅說台灣正向與病毒共存，在某個時間會開放。

衛福部長陳時中則指，觀光要「0+7」（免居家隔離+7日自主防疫）的時機恐怕還沒有成熟，因此要走到逐步縮短檢疫日數，目前規畫仍以「3+4」的可能性、可行性最高。至於時機點，要先從商務來開放，讓進來台灣投資的、買家等可以順利入境，接下來才會考慮其他。

台灣大學公衛學院教授陳秀熙認為台灣疫情已見頂，他指，台灣相關疫情發生率等指標與新西蘭相似，按後者經驗，無症狀與輕症者的適應期約20日，台灣已接近這個日數，如無特別因素，疫情應會持續放緩。他提到，本波疫情最嚴重的台北、新北、桃園、基隆4城感染率正在下降，反映了這走勢。

責任編輯：陳建錫