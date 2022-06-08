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北京連續5天無新增社會面病例 豐台區明正常上班開放堂食

社會熱點 17:39 2022/06/08

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北京疫情持續趨緩，京市委宣傳部副部長、市政府新聞發言人徐和建表示，北京已經連續5天無新增社會面病例，丰台區已連續7天無新增社會面病例。首都疫情防控持續向好態勢不斷鞏固，整體進入掃尾階段。明日（9日）起，丰台區轉入常態化疫情防控，將恢復正常上班，開放堂食。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火通報，北京周二（7日）新增7宗本土新冠肺炎病毒感染者，昌平區3宗，海淀區、丰台區各2宗；輕型3宗，無症狀感染者4宗；均為隔離觀察人員，社會面篩查人員為零。今日（8日）截至下午15時，無新增本土新冠肺炎病毒感染者。截至目前，北京共有中風險地區三個，即高風險地區實現「清零」。

既往傳播鏈已得到有效阻斷

龐星火介紹，當前本市既往傳播鏈已得到有效阻斷，近期聚集性疫情的續發感染者均來自隔離觀察人員，本輪疫情已經取得階段性成果。但隨著正常生產生活秩序的恢復，人員流動性、聚集性增加，加大了疫情傳播風險，要持續鞏固來之不易的防控成果，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略，嚴防死守，從嚴從緊從實抓好各項防控措施。

丰台區人民政府副區長薄瀾通報，丰台區已經連續7日無新增社會面病例，明日（9日）起，丰台區轉入常態化疫情防控。

一是有序恢復區域公共交通。丰台區從6月9日起，對解封區域的公交、地鐵、出租（網約）車等公共交通恢復正常運營，保障群眾出行需求。

二是穩妥推進復工復產、复商復市。從6月9日起，除生活、居住在封管控區的人員外，全區由居家辦公措施調整為正常上班。區內各生產經營單位，在嚴格落實疫情防控要求的基礎上，開展生產經營活動。

餐飲經營單位開放堂食服務，嚴控人流密度，嚴格進門查驗，合理保持就餐間距，加強送餐人員管理。快遞、外賣服務人員可進入小區（村），通過將物品放置在家門口、快遞櫃、貨架（櫃）等方式，進行無接觸配送。

各類景區、景點、公園堅持「限量、預約、錯峰」，按照75%限流開放。各類圖書館、博物館、電影院、美術館、文化館和體育健身、演出娛樂、互聯網上網服務等場所按75%限流開放。

三是科學做好常態化防疫工作。目前，全區還有部分封管控小區（村），將繼續按照既有要求嚴格落實各項防疫措施，在市區充分評估的基礎上，及時做好降級、解封工作。

其餘社區（村）從6月9日起轉入常態化防控，堅持做好卡口值守，嚴格落實測溫、掃碼、查證、查驗72小時內核酸陰性證明，做到解封不解防、放開不放鬆。

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責任編輯：蒯宇澄

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