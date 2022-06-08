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綠帽男結婚16年發現全部子女非親生 想離婚還被痛罵是畜生

社會熱點 17:47 2022/06/08

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俗語有話：「帽唔怕戴，最緊要除得快。」江西上饒45歲的陳先生，在結婚16年、養大3個女兒之後，才在一次偶然的機會下，發現所有女兒都不是自己親生。陳先生提出離婚，想不到妻子不單不認出軌，還說：「孩子叫了他（陳）爸爸十幾年，他都能做出這種事情來，那跟畜生有甚麼區別？」

內媒報道，陳先生為了養家，長年在外地打工，日子談不上富裕，也算平淡幸福，但一件小事打破原有平靜的生活，妻子告知陳先生，她也想要外出打工，且任憑陳先生如何阻攔，都沒有攔住妻子外出打工的決心。兩人長期用語音和視像溝通，但自從妻子外出打工後，便經常拒接電話，讓他心生疑惑。

陳先生偷偷在妻子的手機上裝了定位程式，3月某晚他趁妻子掛斷電話後打開定位，驚覺對方竟然身處一家賓館內。他趕到賓館門外，人贓俱獲地捉到妻子和姦夫。考慮到妻子出軌的時間，陳先生起初對細女身世起疑，但因妻子一系列可疑的言行，他決定與3個女兒一卦驗DNA，結果顯示通通與他無血緣關係。

這個結果幾乎讓陳先生崩潰，也就是說，十多年來，一直叫他爸爸的女兒，竟然都是別人的骨肉。

妻子：血緣關係那麼重要嗎？

今人想不到的是，陳先生妻子理虧下還語出驚人，她接受內媒採訪時稱：「既然他（陳）不認為孩子是他的，那就不是吧，我現在巴不得孩子不是他的。孩子叫了他爸爸十幾年，他都能做出這種事情來，那跟畜生有甚麼區別，我不認為我出軌，血緣關係那麼重要嗎？別人沒有能力生的不是照樣抱嗎？」

報道指，陳先生目前已起訴離婚，根據《民法典》規定，丈夫在這情況下有權向妻子主張精神損害賠償，並且要求後者歸還部分撫養子女的費用。

責任編輯：陳建錫

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