5月房企投資熱情仍低迷 土拍市場民企幾隱身

5月以來，中國各地不斷提出樓市紓困政策，一些城市甚至趕在土地拍賣前，緊急放鬆政策，以提振房企拿地信心，但內媒報道，房企投資熱情仍然低迷，尤其民營房企，幾乎在土地市場「隱身」。

內媒《第一財經》今日引述房地產平台克而瑞數據顯示，中國300城經營性土地成交量5月持續低位，總成交建築面積僅6606萬平方米，按月減15.6%，按年減幅度再度擴大至6成以上。

報道說，從南到北的土拍數據透露出當下房企距離脫離資金緊張的局面還有很遠的路要走，尤其是民營房企，幾乎在土地市場「隱身」。

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克而瑞的數據並顯示，在過去的5月，民企拿地投資占比僅剩1成，曾經在土拍市場大肆掃貨的民營房企，如今都不見蹤影，只有少數區域深耕的房企仍在投資。

報導引述業界分析表示，5月土地市場成交規模下滑，一方面與供應規模持續縮減有關；另一方面，短期內市場信心尚未完全恢復，房企資金面仍然承壓，在土地投資方面較為謹慎；而新冠疫情等對土地交易活動也有一定干擾，土地市場成交活力有所減弱。

同時，上海今日完成今年首批次集中供地。本次推出的36宗涉宅用地全部成交，斬獲土地出讓金834.7億元，其中低價成交占一半。整體表現來看，國企、央企仍是拿地主力，但中小民企亦有拿地機會。

責任編輯：李冰琪