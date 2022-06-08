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國常會部署穩外貿外資舉措 要求暢通物流、解決復工不達產（更新版）

經濟脈搏 20:13 2022/06/08

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總理李克強今日（8日）主持召開國務院常務會議，部署進一步穩外貿穩外資舉措，要求打通堵點，暢通交通物流、解決好復工不達產等問題。

20:13更新 會議內容

會議指，國務院派出督查組對12省開展專項督查，從督查情況看，各地貫徹部署，加快落實中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策、穩經濟一攬子措施，多數地方出台配套舉措，助推經濟運行向好因素增多、市場信心增強。但有些地方存在政策落實不到位、「一刀切」、亂收費亂罰款等問題。

會議強調，經濟下行壓力依然突出，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，各地要切實負起保一方民生福社責任，以時不我待的緊迫感推動穩經濟政策再細化再落實，確保二季度經濟合理增長，穩住經濟大盤。地方要聚焦保市場主體、穩崗保就業強化政策支持；確保夏糧顆粒歸倉，保障煤炭電力穩定供應，支撐物價穩定；進一步暢通交通物流，解決好復工不達產、不協同問題。對穩經濟一攬子措施，地方、部門尚未出台配套政策、實施細則的要盡快推出。

會議指出，對外開放是中國的基本國策，穩外貿穩外資事關經濟全局、就業大局，要進一步擴大對外開放。在落實已出台穩外貿穩外資政策同時加大支持。要充分發揮各級穩外貿穩外資等機制作用，協調解決外貿外資企業復工達產、項目建設等困難；要對出口退稅信用好的企業階段性實行3個工作日內退稅到位，擴大優質產品進口，加快提升港口裝卸轉運和通關效率，保持國際產業鏈供應鏈穩定。研究階段性減免港口有關收費；也要積極吸引外商投資，打造市場化法治化國際化營商環境，擴大中西部外商投資製造業鼓勵類目錄。

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責任編輯：陳建錫

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