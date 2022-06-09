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上海增9本土感染 官方否認將全市「地毯式篩查」

社會熱點 09:53 2022/06/09

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上海昨日（8日）新增4宗本土確診和5宗本土無症狀感染，疫情反彈風險仍存。對於網傳「全市各區縣街道陸續開展階梯式小區閉環措施」「上海將實施地毯式篩查」等消息，官方回應指，均為謠言。

據國家衛健委通報，內地昨日（8日）新增164宗本土感染，內蒙古佔最多，有130宗。遼寧則有14宗，上海9宗，北京1宗，其餘在吉林、福建、河南、廣西及雲南。

確有部分街鎮臨時管控

上海疫情方面，昨晚，一條「全市各區縣街道陸續開展階梯式小區閉環措施，執行48小時核酸1-2次檢測……發現陽性小區執行2+14天隔離，發現陽性密接2+12」的消息在圈群傳播。還有傳言稱，「上海實施地毯式篩查，每個居住地都會輪到48小時封閉，做二次核酸檢測，如檢出陽性，再封閉12天」，並附上了一張「今晚十二點封小區重點區域清單」。

上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室表示，網傳「全市各區縣街道陸續開展階梯式小區閉環措施」「上海將實施地毯式篩查」以及「今晚十二點封小區重點區域清單」均為謠言。

另據上海辟謠平台核查，這些所謂通知其實都是「舊聞」。其中，關於「階梯式閉環管理措施」曾於今年3月一字不差地出現在部分自媒體的文章中。而「上海將實施地毯式篩查」的言論及「今晚十二點封小區重點區域清單」，經有關部門溯源調查，也非官方文件，曾於今年4月在互聯網上傳播。事實上，有網友主動指出，該清單行文粗糙，還有錯字，如將浦東北蔡寫成「北菜」，可信度不高。

不過，上海的確有部分街鎮已經發布核酸篩查或臨時管控通知，比如松江今日通知，將於本周末（11日、12日）進行一輪全員核酸篩查。閔行區今日亦通知，將於6月11日上午開展全區全員核酸篩查，採樣時段實行封閉管理，採樣結束後即解除封閉。

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責任編輯：尹航

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