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谷愛凌當美國申奧大使網民不滿 內媒則強調這一點

社會熱點 10:09 2022/06/09

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谷愛凌當美國申奧大使網民不滿 內媒則強調這一點

谷愛凌在北京冬奧為中國隊贏得2金1銀，日前宣佈會擔任美國鹽湖城申辦2030或2034年冬奧大使。中美關係緊繃下，美國出身、中國血統的谷愛凌遊走中美之間，有點「兩面不是人」。谷愛凌當美國申奧大使消息一出，中美兩國都有部分輿論將矛頭指向她。不過，內地傳媒卻強調，無論是中國運動員當美國申奧大使，還是美國運動員當中國申奧大使，其實都早有先例，認為中美體育交流正常不過，不應被政治綁架。

谷愛凌作為集偶像與實力路線於一身的體望新星，當初選擇代表中國隊出賽時，就受到美國一些保守派媒體攻擊，現在她擔任美國申奧大使，也免不了捲入爭議。

內地傳媒觀察者網稱，不少網民都對谷愛凌當美國申奧大使大為不滿，但實際上，本國運動員代表外國申辦奧運會，是很常見的事情。

例如，中國初代「跳水皇后」高敏，曾在2005年擔任美國紐約申奧大使；中國桌球名將丁俊暉，也在2005年擔任英國倫敦申奧大使；2007年韓國平昌申辦冬奧，邀請了中國雙人滑組合申雪、趙宏博擔任名譽宣傳大使；中國花樣滑冰選手陳露，同樣在2007年擔任俄羅斯索契申奧大使。

反過來，也有美國運動員出任中國申奧大使的先例。美籍華裔網球運動員張德培，1989年奪得法網冠軍，是為美國男子網球運動34年來首次，並創造了最年輕男子單打大滿貫紀錄，這並無阻他在2001年擔任北京申奧形象大使。

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可見，申奧大使的身份不局限於本國國籍，也不影響未來的運動生涯。有些輿論借事推斷，谷愛凌未來可能不再代表中國出戰，都是沒有邏輯可循的猜測。

即使放在國際政治的大環境下看，90年代中後葉出現了數次台海危機，中美關係也沒有比今天好多少，但中美兩國運動員們的交流也沒有完全中斷。

觀察者網稱，從純粹體育精神的角度看，谷愛凌促進中美兩國民間文化交流的行為，是值得讚揚的。體育也是在中美關係緊張下，兩國之間少有的還能保持交流的領域。況且奧運會本就是一種促進國際交流的賽事，本不應被政治綁架。然而只要運動員還以國籍作區分，那麽總會有人帶著地緣政治的視角來觀察體育賽事。

其實，著名運動員參與國際交流是多多益善的，沒必要將這個問題無限度地上升到地緣政治或中美競爭上。

谷愛凌日前就向美國傳媒表示，自己認為跨國代表這是一個「全球主義的絕佳例子」，可以用滑雪、體育和冬季運動來聯系人民。美國《時代周刊》也提到，在中美地緣政治關係緊張時期，一位傑出的中國人物為美國事務提供幫助是罕見的。

谷愛凌此前也回應過這類爭議。她5月稱：「一些人總想把我塑造成一個地緣政治人物，我沒有那種改變兩個國家的力量，我只是在做我自己能做的事情，很多事情在我的掌控之外。」

此外，內地《環球時報》也刊文，表示要警惕有人借谷愛淩當美國申奧大使帶節奏。

環時稱，經常有參與申辦奧運會的國家和城市，邀請與本地有淵源、也有全球知名度的運動員擔任申奧大使，很多中國網友在社交媒體上指出了這一點，並對谷愛淩的選擇表達了開放、包容的態度。但是，美國一些媒體刻意忽略和「屏蔽」掉了這一點。強化和誇大中國輿論場的「分裂」，希望能將之變成證明中國「極端民族主義」的一個「最新例證」。

文章表示，美西方媒體力圖妖魔化中國形象，一邊想借炒作「國籍問題」來刺激、離間中國社會，一邊又想營造谷愛淩在中國「被排斥」、「受爭議」的氛圍，這些輿論攻勢也影響到國內的一些人，跟著美國人要谷愛淩在中美之間「選邊站」。無論是誰，要往這個方向帶節奏，都值得我們高度警惕。

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責任編輯：連兆鋒

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