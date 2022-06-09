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復工復產推進 內地5月美元計出口按年增16.9%遠勝預期

經濟脈搏 11:07 2022/06/09

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內地復工復產持續推進，5月外貿數據好過預期。海關總署今日公布，以美元計，5月進出口總值5377.4億美元，增長11.1%，其中，出口3082.5億美元，增長16.9%，遠勝預期的 8%，前值 3.9%；進口2294.9億美元，增長4.1%；貿易順差787.6億美元，擴大82.3%。

5月美元計出口按年增16.9%

據海關統計，按美元計，今年前5個月，進出口總值2.51萬億美元，增長10.3%。其中，出口1.4萬億美元，增長13.5%；進口1.11萬億美元，增長6.6%；貿易順差2904.6億美元，擴大50.8%。

5月份，進出口總值5377.4億美元，增長11.1%。其中，出口3082.5億美元，增長16.9%；進口2294.9億美元，增長4.1%；貿易順差787.6億美元，擴大82.3%。

前5月人民幣計中美貿易總值增10.1%

海關總署稱，今年前5個月，中國對東盟、歐盟和美國等主要貿易伙伴進出口增長。前5個月，東盟為中國第一大貿易伙伴，我與東盟貿易總值為2.37萬億元（人民幣，下同），增長8.1%，佔中國外貿總值的14.8%。其中，對東盟出口1.35萬億元，增長12%；自東盟進口1.02萬億元，增長3.4%；對東盟貿易順差3309.2億元，擴大50.6%。

歐盟為中國第二大貿易伙伴，與歐盟貿易總值為2.2萬億元，增長7%，佔13.7%。其中，對歐盟出口1.45萬億元，增長17.4%；自歐盟進口7565.8億元，下降8.5%；對歐盟貿易順差6908.1億元，擴大70.2%。

美國為中國第三大貿易伙伴，中美貿易總值為2萬億元，增長10.1%，佔12.5%。其中，對美國出口1.51萬億元，增長12.9%；自美國進口4892.7億元，增長2.1%；對美貿易順差1.02萬億元，擴大19%。

海關總署稱，民營企業進出口快速增長、比重提升。前5個月，民營企業進出口7.86萬億元，增長11.8%，佔中國外貿總值的49%，比去年同期提升1.5個百分點。其中，出口5.28萬億元，增長16.7%，佔出口總值的59%；進口2.58萬億元，增長2.9%，佔進口總值的36.5%。

責任編輯：尹航

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