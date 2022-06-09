美考慮戰略性重設對華關稅 耶倫預告數周內有公布 但提一警告

美國財長耶倫（Janet Yellen）周三（8日）表示，拜登政府正研究「重新設置」前總統特朗普的對華關稅，以使關稅更具「戰略性」。但她警告，降低中國商品關稅，並非緩解高通脹的萬能藥。

耶倫在美國眾議院眾籌委員會一場聽證會上表示，拜登政府正在研究重新設定對部分中國商品徵收的301條款關稅，以更具戰略性地解決中國的貿易不當行為。

▲ 美國財長耶倫（資料圖片）

拜登政府內部 料仍在辯論如何處理關稅

她預告，有關關稅的更多信息將於未來數周內公布，稱政府正在積極考慮這些改變，但沒有給出具體的時間表。外電分析，拜登內部仍在辯論如何處理這些關稅。

事實上，圍繞是否應該削減對中國輸美商品加徵的關稅，以努力降低消費者的成本、抑制通脹，拜登政府內部意見不一。

非緩通脹萬能藥

耶倫指出，部分關稅已經損害了美國的消費者和企業，並認為「降低一些關稅可能是有必要的」，可能有助於降低物價，但影響或有限。她說，不認為關稅政策是解決通脹問題的萬能藥，並指商品只佔消費的1/3，尚不清楚削減關稅會給消費者帶來什麼樣的後果和影響。

據《華爾街日報》，經濟學家預計，定於周五（10日）公布的最新美國通脹數據將顯示，5月按年通脹率會持穩於8.3%，接近40年高點。

此前，耶倫曾暗示美國願意削減關稅以幫助遏制物價上漲，而美國貿易代表戴琪則強調關稅是美中談判桌上的籌碼。商務部長雷蒙多日前則說，取消部分關稅以遏制通脹的做法「可能是有意義的」，並證實拜登政府正在研究這個問題。

中方曾表示，美國政府是時候重新考慮並盡早取消這些加徵的關稅，又指在當前高通脹下，美方取消對華加徵關稅，符合美國消費者及企業根本利益，有利於美國、中國及世界。

戴琪指抗通脹不能僅靠關稅解決 應審慎處理中美貿易關係

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責任編輯：林佩怡

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