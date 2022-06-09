官媒：各市今年出台逾300次鬆綁政策 市場信心未見好轉

內地樓市持續低迷，官媒指，今年以來過百個城市至少共出台300次的鬆綁、紓困政策，單5月份就超過百次，但房企銷售仍然慘淡，市場尚難言築底。業界人士指，部分城市的需求端已過度透支，居民收入未跟上樓市升幅，對加槓桿有畏懼。房企及行業陷入流動性困境，導致對政策放鬆失去反應能力。

《證券時報》指， 5月房企銷售出現一絲暖意，暫時止住了前幾個月連續按月下滑趨勢，但按年情況仍不樂觀，大多房企離全年銷售目標有較遠距離。 克而瑞數據顯示，百強房企5月實現銷售操盤金額4546.7億元人民幣，按月增長5.6%，相比4月16%的降幅出現明顯改善；但單月業績按月降低59.4%，前5個月累計業績規模按年降低52.3%，降幅較上月進一步擴大。 同時，百強房企拿地銷售比大幅下降， 近六成企業的投資處於停滯狀態。

在作為樓市「 風向標」之一的深圳， 大部分新盤去化率並不高，許多有意置業的居民都對調控鬆綁預期、房貸利率下調等普遍保持謹慎態度，認為現在買樓還是會從自身經濟承受能力出發，還會考慮自身工作前景和經濟環境。同時，當地 一些投資者的交流群組中，討論熱度已大不如前，低調了許多。一些投資客表示，除了一些擁有極高價差的新盤，如今也不會隨便去投資買樓，像是學區房、西部片區等過去深圳樓市最火的概念，現在已經全部降溫。

部分城市的需求過度透支

「回暖的力度還沒有達到預期。」克而瑞研究中心副總經理楊科偉表示，比如從最早出台政策的鄭州的情況來看，政策刺激效應迅速遞減，所以買家還是處在觀望階段，如果沒有實質性的穩定預期措施，還會進一步觀望。但整 體來說，6、7月的情況大概率不會比4、5月更差。

廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指，從2016年後的5年多時間，一些城市的樓市需求端過度透支，房價上升，而居民的收入並未跟上，對加槓桿有畏懼，再說現在也不允許違規加槓桿，需求端刺激的效果並不大。他指，當前更應該在供給端做些工作，比如降低房屋全鏈條供應的成本。

另一分析人士指，如今的市場表現，或與房企以及行業陷入流動性困境，導致行業對政策放鬆失去反應能力有關。政策端需要從恢復房企市場信用和提升買家購買力與積極性方面著手。