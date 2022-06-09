湖南暴雨10人死亡179萬人受災 直接經濟損失超40億

湖南出現今年以來持續時間最長、降雨強度最大的暴雨，截至8日，湖南全省179.45萬人受災，因災死亡10人、失聯3人，倒塌和嚴重損壞房屋1195戶2766間，直接經濟損失40.74億元人民幣。

據中新社報道，今年入汛以來，湖南降雨量比常年偏多兩成以上，尤其5月28日以來這輪降雨量比常年偏多一倍，且強度大、持續時間長、區域重疊，多發生在夜晚，極易發生地質災害並造成人員傷亡。截至6月8日8時，全省共發生地質災害2799起，緊急轉移11.47萬人，成功避讓地質災害112起，涉及可能傷亡人員656人。

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6月1日至8日8時，湖南省公路水路路網運行良好，未發生交通運輸行業安全生產事故。全省高速公路新增邊坡水毀88處，均已進行了應急處治，目前僅G65包茂高速隆家堡出口連接線往北因紅線外山體大規模滑坡正在處置中，仍采取管制措施；普通公路(含農村公路)共有129條線路218處路段因水毀發生阻斷。

降雨持續時間長、極端性強、落區重疊，對湖南省農業生產帶來一定影響。據農情調度，截止到8日8時，湖南省農作物受災面積144.24萬畝，其中成災50.59萬畝，絕收12.46萬畝。從農情調度、實地查看和專家會商等情況研判來看，農業災害損失在可控範圍之內。

目前，湖南省農業農村廳緊抓災後生產恢復，分作物、分行業、分區域製定了災後生產恢復技術指導意見，同時全省儲備水稻救災種子445萬公斤，化肥等農資市場供應充足，完全能滿足當前救災補損需求，水稻已累積補苗20余萬畝，農作物改種7.7萬畝，修護農田基礎設施300多處。

責任編輯：李冰琪

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