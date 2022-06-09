Nike跑步應用程式NRC 7月8日起在中國停止營運

再有美國企業調整在華數字服務，運動服裝品牌Nike（耐吉）周三（8日）通知內地用戶，旗下跑步應用程式Nike Running Club（NRC）將於7月8日起停止在中國地區的服務和營運。

路透報道，Nike未有解釋NRC退出中國市場的原因，但公司發言人表示，計劃未來為中國跑步人士提供一個增強的本地化解決方案。

據了解，NRC在中國擁有超過800萬用戶，中國是該公司利潤最豐厚的市場。Nike建議用戶改用微信上的耐吉小程式Nike Training Club，該款小程式提供室內運動的教程影片，並會記錄用戶使用這些教程的時間。

法律環境日益嚴峻 美企紛調整在華數字服務

《華爾街日報》報道，由於監管規定收緊和來自本土公司的競爭加劇，美國企業正調整在華數字服務。

報道指出，Nike Run Club與Keep、悅跑圈（Joyrun）、咕咚（Codoon）)等中國本土對手的競爭中，處於下風。而除了Nike，另一運動服裝品牌Adidas旗下一款跑步應用Runtastic去年已退出了中國市場，因其未能迎合本地用戶的需求。

除此之外，美國企業面臨的挑戰還包括中國嚴格的審查操作，規定在內地收集的客戶數據必須存儲在內地，而中國的個人信息保護法要求，所有處理中國公民個人數據的組織或個人，盡量少收集數據並要事先徵得同意。

值得一提的是，近年有美國科技品牌相繼停止向中國用戶提供服務，其中微軟旗下領英（LinkedIn）去年關閉在中國的社交媒體服務，Yahoo亦宣布退出中國，兩家公司給出的理由都是商業和法律環境日益嚴峻。另外，亞馬遜（Amazon）本月表示，將在一年後關閉在中國的Kindle電子書店。Airbnb亦將於7月底起關閉在中國的業務。

亞馬遜宣布旗下電子書業務分階段撤出中國

Airbnb中國7月底關閉境內遊業務 全面服務出境遊

責任編輯：林佩怡

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