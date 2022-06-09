珠海樓市再鬆綁 首套房首付比例最低兩成

珠海繼「一人買房，全家幫」後樓市政策再鬆綁，據證券時報今日（9日）報道，珠海市住建局證實，6月起僅僅香洲區（南屏鎮和灣仔街道除外）和橫琴粵澳深度合作區這兩個區實施限購。此外，珠海非限購區首套房首付比例最低兩成。

報道指，珠海此前是全市各區都限購。對於首套房首付比例政策，中國銀行珠海某支行的工作人員表示，「昨天（8日）剛接到通知，現在珠海非限購區域首套房首付比例最低2成，限購區域首套房首付比例最低3成。」

熱門二線城市也加入了樓市鬆綁行列中。珠海市6月印發《發揮住房公積金作用支持服務「產業第一」工作方案》，提出實行「一人購房全家幫」政策。

一人買樓全家幫 珠海：直系親屬可用公積金幫付首期還房貸

【中國樓市】廣東中山買新建房可提取公積金付首期

《方案》提出，在珠海市繳存公積金的職工，可提取帳戶餘額的90%幫助其直系親屬，即配偶、父母、子女，購房支付首付，也可逐月提取公積金，用於幫助其前述直系親屬償還購房貸款。

《方案》又提出，將提高公積金貸款審批額度上限。在資金流動性控製指標範圍內，實施合理的配貸系數，將單繳職工貸款審批上限由原來的30萬元提高到50萬元，雙繳職工申請貸款審批上限則由50萬元人民幣提高到80萬元人民幣。

▲ 珠海樓市再鬆綁 首套房首付比例最低2成

分析指城市間的分化將有所加劇

據第一財經報道，隨著國內疫情得以有效控制，疊加房企衝刺半年度業績，將加大供貨力度，6月至7月被機構普遍認為是驗證各城市市場成色的重要節點。東北證券地產分析師吳胤翔認為，未來兩個月銷售數據層面的市場底部或將出現。

但城市間的分化會有所加劇。克而瑞研究指出，兩類城市成交有望明顯改善，一類是市場供求基本平衡的城市，包括上海、北京、深圳、浙江杭州、四川成都等，一旦供應放量，成交將明顯回升；另一類是放松政策力度較大的城市，包括山西太原、江蘇無錫、江蘇南通等，短期或將刺激居民購房消費。

責任編輯：李冰琪

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