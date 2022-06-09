  • 26°C
香港時間 : 2022609日 (四) 14:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

珠海樓市再鬆綁 首套房首付比例最低兩成

經濟脈搏 12:39 2022/06/09

分享：

分享：

珠海繼「一人買房，全家幫」後樓市政策再鬆綁，據證券時報今日（9日）報道，珠海市住建局證實，6月起僅僅香洲區（南屏鎮和灣仔街道除外）和橫琴粵澳深度合作區這兩個區實施限購。此外，珠海非限購區首套房首付比例最低兩成。

報道指，珠海此前是全市各區都限購。對於首套房首付比例政策，中國銀行珠海某支行的工作人員表示，「昨天（8日）剛接到通知，現在珠海非限購區域首套房首付比例最低2成，限購區域首套房首付比例最低3成。」

熱門二線城市也加入了樓市鬆綁行列中。珠海市6月印發《發揮住房公積金作用支持服務「產業第一」工作方案》，提出實行「一人購房全家幫」政策。

一人買樓全家幫 珠海：直系親屬可用公積金幫付首期還房貸

【中國樓市】廣東中山買新建房可提取公積金付首期

《方案》提出，在珠海市繳存公積金的職工，可提取帳戶餘額的90%幫助其直系親屬，即配偶、父母、子女，購房支付首付，也可逐月提取公積金，用於幫助其前述直系親屬償還購房貸款。

《方案》又提出，將提高公積金貸款審批額度上限。在資金流動性控製指標範圍內，實施合理的配貸系數，將單繳職工貸款審批上限由原來的30萬元提高到50萬元，雙繳職工申請貸款審批上限則由50萬元人民幣提高到80萬元人民幣。

珠海樓市再鬆綁 首套房首付比例最低2成

分析指城市間的分化將有所加劇

據第一財經報道，隨著國內疫情得以有效控制，疊加房企衝刺半年度業績，將加大供貨力度，6月至7月被機構普遍認為是驗證各城市市場成色的重要節點。東北證券地產分析師吳胤翔認為，未來兩個月銷售數據層面的市場底部或將出現。

但城市間的分化會有所加劇。克而瑞研究指出，兩類城市成交有望明顯改善，一類是市場供求基本平衡的城市，包括上海、北京、深圳、浙江杭州、四川成都等，一旦供應放量，成交將明顯回升；另一類是放松政策力度較大的城市，包括山西太原、江蘇無錫、江蘇南通等，短期或將刺激居民購房消費。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【中國樓市】4月份商品住宅銷售價格按年繼續走低
2022/05/18
【中國樓市】4月份商品住宅銷售價格按年繼續走低
內地樓市鬆綁有紅線 南京二手樓取消限購半日被叫停
2022/05/21
內地樓市鬆綁有紅線 南京二手樓取消限購半日被叫停
【中國樓市】武漢放寛限購 二孩三孩家庭可購第三套房
2022/05/22
【中國樓市】武漢放寛限購 二孩三孩家庭可購第三套房
新一輪穩樓市政策現三大特征 專家：信心不足是大問題
2022/05/24
新一輪穩樓市政策現三大特征 專家：信心不足是大問題
樓市回暖 內地50城5月二手房成交量按月升14%
2022/06/01
樓市回暖 內地50城5月二手房成交量按月升14%

你可能感興趣

【中國樓市】4月份商品住宅銷售價格按年繼續走低
09:58 2022/05/18
【中國樓市】4月份商品住宅銷售價格按年繼續走低
內地樓市鬆綁有紅線 南京二手樓取消限購半日被叫停
17:16 2022/05/21
內地樓市鬆綁有紅線 南京二手樓取消限購半日被叫停
【中國樓市】武漢放寛限購 二孩三孩家庭可購第三套房
21:08 2022/05/22
【中國樓市】武漢放寛限購 二孩三孩家庭可購第三套房
大灣區 內地物業 橫琴 地產 成交 珠海 上海 人民幣 深圳 銀行

下一篇文章

官媒：各市今年出台逾300次鬆綁政策 市場信心未見好轉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美考慮戰略性重設對華關稅 耶倫預告數周內有公布 但提一警告
美考慮戰略性重設對華關稅 耶倫預告數周內有公布 但提一警告
復工復產推進 內地5月美元計出口按年增16.9%遠勝預期
復工復產推進 內地5月美元計出口按年增16.9%遠勝預期
中國應否壓縮美元儲備免被武器化？內媒：4原因不可取
中國應否壓縮美元儲備免被武器化？內媒：4原因不可取
國常會部署穩外貿外資舉措 要求暢通物流、解決復工不達產（更新版）
國常會部署穩外貿外資舉措 要求暢通物流、解決復工不達產（更新版）
彭博：歐美消費者「勒緊褲頭」下 中國出口熱潮減退
彭博：歐美消費者「勒緊褲頭」下 中國出口熱潮減退
商務部4方面措施穩外貿 稱訂單外流規模可控
商務部4方面措施穩外貿 稱訂單外流規模可控
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款