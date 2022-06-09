拜登政府宣布任內第4次對台軍售涉1.2億美元 京反對促撤銷（更新版）

美國國防安全合作局（DSCA）8日發表新聞稿指，國務院同意對台出售1.2億美元的軍艦零件、備用零件及相關設備，並已就軍售案通知國會。台灣當局證實接受華府通知，形容這有助應對解放軍持續的軍事挑釁。

*16：41 更新北京回應

這是拜登上任以來第4次對台軍售。在北京，外交部發言人趙立堅周四（9日）批評，美國向台出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，特別是「817公報」規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

他促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，撤銷上述對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫。中方將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

助台維持海軍艦隻

據DSCA指，台灣駐美代表處（TECRO）要求採購非機密軍艦附件、後勤技術支援，以及其他相關支援。本次軍售將有助台灣維持及加強艦隊實力，應對現今和未來威脅的能力。同時，軍售不會改變該地區的基本軍事平衡，亦不會對美國的國防準備產生不利影響。

台外交部感謝美國對台的安全承諾，指軍售展現出美國對台灣防務需求的高度重視，也延續近年來對台軍售常態化的政策。面對中國大陸持續性的軍事擴張和挑釁行為，台灣有充分的自我防衛決心與能力，將持續強化自我防衛的能力以及不對稱的戰力，並持續深化台灣跟美國緊密友好的安全夥伴關係。

台國防部則指因應近期解放軍軍機、艦隻在台周邊活動頻繁，本次軍售有助於維持海軍艦隻的裝備妥善和消耗補充，滿足戰備任務實需。

責任編輯：陳建錫