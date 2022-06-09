北京、上海部分區域臨時管控 內蒙古疫情升溫強調阻擴散

內地新冠肺炎疫情反覆，近日疫情趨緩的北京，昌平區、朝陽區部分區域再臨時封控，朝陽區今日（9日）下午2時起，全區各歌舞娛樂場所、網吧暫停營業；上海閔行等區周末將全民核酸篩查，採樣時段實行封閉管理。

另一方面，內蒙古疫情升溫，國務院聯防聯控機制赴內蒙古工作組組長、國家衛健委副主任李斌表示，要堅決阻斷病毒傳播，抓住防控窗口期，堅決阻止疫情蔓延擴散。

京個別社區混測陽性 居民足不出戶

北京昨日（8日）有1宗無症狀感染者轉確診病例，據報是時隔48天，首次報告無新增感染者。豐台區今起轉入常態化疫情防控，對解封區域的公共交通恢復正常運營；除封管控區人員外，全區由居家辦公調整為正常上班。

個別地方核酸檢測驗出陽性，再次收緊封控。北京昌平區北七家鎮冠華苑社區通知，因涉及10混1核酸檢測出現陽性，社區2區3號樓、2區7號樓、3區全部樓宇臨時封控措施，全體居民只進不出，解封日期待定。另據《北京日報》，因出現核酸採樣10混1陽性，朝陽勁松六區在今晨臨時封閉，居民只進不出。

北京連續5天無新增社會面病例 豐台區正常上班開放堂食

滬兩區周末全民檢測

上海方面，昨日新增9宗本土感染。對於全市「階梯式閉環」、「地毯式篩查」等傳言，上海市防控辦闢謠。不過，據報近期上海確實有部分街鎮發布核酸篩查或臨時管控通知，包括靜安區南京西路街道、徐匯區湖南路街道、黃浦區瑞金二路街道等部分區域均臨時管控，所有人員足不出戶，每天一次核酸檢測。

上海增9本土感染 官方否認將全市「地毯式篩查」

另外，上海閔行區表示，根據本市統一安排，為鞏固疫情防控成果，動態發現和控制疫情風險，該區於周六（11日）上午全區全員核酸篩查，採樣時段封閉管理，採樣結束後即解除封閉。松江區也宣布，根據要求市民每周需至少1次核酸檢測，為方便市民就近採樣，周六、周日將展開一輪全員核酸篩查。

此前，上海市衛健委副主任趙丹丹日前表示，上海市正逐步恢復正常生產生活秩序。隨著復工復產的加快推進，人員流動頻繁，疫情反彈風險還是存在。根據疫情防控發展情況和趨勢研判，上海會動態調整相應防控措施。

關注內蒙古疫情會否外溢

與此同時，內蒙古疫情升溫也引發關注，當地1周以來陽性感染增至370宗，其中昨日單日新增130宗。

這輪疫情疫情始於6月2日，以錫林郭勒盟二連浩特市為主，屬Omicron病毒。二連浩特市防控工作指揮部已宣布，全市封控區範圍增至82個，封控區以外的其他區域均劃定為管控區。封控區「區域封閉、足不出戶、上門服務」，管控區實行「人不出區、嚴禁聚集」管控措施。全市目前已有7個高風險地區。

外界關注內蒙古疫情會否外溢。據人民日報健康客戶端，日前端午假期，從內蒙古出來的人主要前往陝西省榆林市、遼寧省朝陽市、寧夏銀川市。

李斌日前表示，斬斷社區傳播鏈條是當前最緊迫的任務，要堅持「動態清零」總方針不動搖，對新發社會面疫情堅持露頭就打、以快制快、並聯推進，堅決阻斷病毒傳播。 內蒙古自治區黨委副書記、自治區主席王莉霞表示，強化閉環管理，保持嚴實作風，持續攻堅克難，盡最大努力早日實現社會面清零目標，堅決打贏疫情防控阻擊戰、殲滅戰。

責任編輯：林佩怡

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