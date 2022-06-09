北京爆涉酒吧疫情 朝陽區部分場所暫停營業 上海多區周末檢測

內地新冠肺炎疫情反覆，北京出現涉酒吧聚集性疫情，朝陽區、昌平區部分區域再臨時封控，朝陽區歌舞娛樂場所、網吧等暫停營業。上海閔行等區周末將全民核酸篩查，採樣時段實行封閉管理。

*17：27 更新北京、上海疫情

京個別社區混測陽性 居民足不出戶

北京昨日（8日）有1宗無症狀感染者轉確診病例，據報是時隔48天，首次報告無新增感染者。豐台區今起轉入常態化疫情防控，對解封區域的公共交通恢復正常運營；除封管控區人員外，全區由居家辦公調整為正常上班。

不過，北京今天（9日）通報，新增3宗社會面篩查感染，均曾到過朝陽區1間酒吧。 市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任徐和建表示，這說明社會面仍有隱匿傳播風險， 各區要緊急行動，露頭就打、爭分奪秒、以快制快，以最快速度阻斷病毒傳播的渠道。

朝陽區今日下午2時起， 全區各歌舞娛樂場所、網吧、地下體育經營場所、地下體育培訓機構，均暫停營業。全市開展酒吧、KTV、網吧等場所防疫檢查，對防控措施落實不到位、地下密閉通風不良的暫停開放。

個別地方核酸檢測驗出陽性，再次收緊封控。北京昌平區北七家鎮冠華苑社區通知，因涉及10混1核酸檢測出現陽性，社區2區3號樓、2區7號樓、3區全部樓宇臨時封控措施，全體居民只進不出，解封日期待定。另據《北京日報》，因出現核酸採樣10混1陽性，朝陽勁松六區在今晨臨時封閉，居民只進不出。

北京連續5天無新增社會面病例 豐台區正常上班開放堂食

滬兩區周末全民檢測

上海方面，今日新增的6宗感染，有3人是同一美容院的工作人員，提示在公共場所人群聚集的區域仍有風險。

上海增9本土感染 官方否認將全市「地毯式篩查」

閔行區表示，根據本市統一安排，為鞏固疫情防控成果，動態發現和控制疫情風險，該區於周六（11日）上午全區全員核酸篩查，採樣時段封閉管理，採樣結束後即解除封閉。松江區也宣布，根據要求市民每周需至少1次核酸檢測，為方便市民就近採樣，周六、周日將展開一輪全員核酸篩查。

上海市衛健委副主任趙丹丹表示，按規定除了對封控區、管控區、中高風險地區及其他涉疫管控區域的人員核酸篩查，6月1日以來有社會面陽性感染者報告的區，會在原有常態化核酸檢測要求的基礎上開展核酸篩查，在採樣時段封閉管理，採樣結束後解除封閉。

據了解，浦東新區、黃浦區、靜安區、徐匯區、虹口區、寶山區、閔行區等區會在周末實施「應檢盡檢」

關注內蒙古疫情會否外溢

與此同時，內蒙古疫情升溫也引發關注，當地1周以來陽性感染增至370宗，其中昨日單日新增130宗。這輪疫情疫情始於6月2日，以錫林郭勒盟二連浩特市為主，屬Omicron病毒。

外界關注內蒙古疫情會否外溢。據人民日報健康客戶端，日前端午假期，從內蒙古出來的人主要前往陝西省榆林市、遼寧省朝陽市、寧夏銀川市。

國務院聯防聯控機制赴內蒙古工作組組長、國家衛健委副主任李斌 李斌日前表示，斬斷社區傳播鏈條是當前最緊迫的任務，要堅持「動態清零」總方針不動搖，對新發社會面疫情堅持露頭就打、以快制快、並聯推進，堅決阻斷病毒傳播。 內蒙古自治區黨委副書記、自治區主席王莉霞表示，強化閉環管理，保持嚴實作風，持續攻堅克難，盡最大努力早日實現社會面清零目標，堅決打贏疫情防控阻擊戰、殲滅戰。

責任編輯：林佩怡

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