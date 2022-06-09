中國5月進出口遠超預期 分析：下半年挑戰仍不小

中國海關總署今日（9日）公布的數據顯示，中國5月以美元計進出口以及貿易帳全線超前值和預期。分析指，5月進出口遠超預期，得益於人民幣貶值、國內疫情改善以及穩外貿政策。但對後續走勢，分析人士多持謹慎樂觀態度，考慮到全球通脹高企、海外多國貨幣政策收緊以及競爭對手的產能修復等多重壓力，下半年的挑戰仍不小。

據海關數據顯示，以美元計，5月份出口同比增長16.9%，進口增長4.1%，貿易順差787.6億美元，擴大82.3%，全線高於前值和市場預期。

不影響穩外資政策實施力度

路透引述中海晟融首席經濟學家張一稱，5月份出口超預期，一定程度上是4月份出口訂單回補，並不代表外需出現好轉。在美國通脹高企、美聯儲持續加息的背景下，未來中國仍然面臨壓力。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，在上年基數穩定的背景下——2021年4月和5月的進出口增速分別為37.3%和37.8%，5月進出口增速大幅反彈，主要原因是伴隨疫情衝擊緩解，復工復產推進，外貿物流堵點逐步打通，進出口貨運量增速加快。

國常會部署穩外貿外資舉措 要求暢通物流、解決復工不達產（更新版）

復工復產推進 內地5月美元計出口按年增16.9%遠勝預期

對於數據超預期是否會影響穩外貿政策的實施力度，他認為，不會影響國內相關經濟制度刺激政策的實施力度。對決策者而言，需要關注下半年經濟能否企穩回升。

▲ 分析人士：下半年出口波動下行的大方向不變

華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟指，接下來的挑戰還是不小的，不然國務院也不用三番五次強調穩外貿，而且還有價格原因。

分析：下半年出口波動下行的大方向不變

展望未來外貿走勢，王青表示，短期內出口額增速或仍將保持兩位數，但下半年出口增速整體上會呈現波動下行趨勢，今年穩增長將更多倚重內需。預計在物流進一步修復、前期積壓訂單交付，以及穩外貿政策力度持續加大推動下，6月出口額增速或將延續兩位數的較高水平。

王青續指，不過，受上年出口基數偏高，海外供應鏈修復導致去年回流到國內的部分外貿訂單再次流出，以及烏克蘭危機嚴重拖累全球經濟增長的背景下，今年中國出口額增速存在一定下行趨勢。本輪疫情影響下的出口增速波動不會對這一趨勢產生根本影響。經歷5月和6月的增速反彈後，下半年出口額按年波動下行的大方向不會改變。

責任編輯：李冰琪

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