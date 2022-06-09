【內地疫情】響應「九不准」 一文看懂多地放寬核酸檢測

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解放軍殲-7戰機失事墜湖北襄陽民居 1死3傷（有片）
針對當前疫情形勢，國家衛健委近日明確「九不准」，堅決防止簡單化、一刀切和層層加碼。目前，已有浙江、甘肅等地對外來人員的流動問題作出明確通知，多地實行常態化核酸檢測，有些地區檢測免費，有些地區民眾需自費。
浙江：省外來返者 抗原檢測陰性後即可自由流動
甘肅：促進旅游活動全面恢復
此外，多地實行常態化核酸檢測。據新華社報道，截至6月初，北京、上海、湖北、河南、山西等多個省、直轄市推行常態化核酸檢測，檢測頻率在2至10天不等。內地已有至少10個人口達到千萬級的超大城市實現了核酸檢測常態化布局。
中小城市財政壓力大 四川閬中：自願檢測
在常態化核酸檢測的地方，大多實行免費政策，由財政部門提供資金支持。中國人民大學公共管理學院公共財政與公共政策研究所教授許光建表示，由政府兜底開展全民免費的常態化核酸檢測，一、二線城市或能承擔起高額成本，但中小城市面臨較大財政壓力。
5月23日，甘肅省隴西縣發布公告稱，倡導全社會所有人群每周一次核酸檢測，費用自理，對未按期進行核酸檢測的，將進行賦碼提醒。
5月27日，四川省閬中市宣布，自5月31日後，市民需自覺自費進行每周一次的常態化核酸檢測，費用為每次3.5元。29日，閬中市將「自覺檢測」調整為「自願檢測」。
5月31日，上海市衛生健康委負責人透露，上海市常態化核酸檢測點的檢測服務免費至6月30日。
責任編輯：尹航