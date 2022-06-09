【內地疫情】響應「九不准」 一文看懂多地放寬核酸檢測

針對當前疫情形勢，國家衛健委近日明確「九不准」，堅決防止簡單化、一刀切和層層加碼。目前，已有浙江、甘肅等地對外來人員的流動問題作出明確通知，多地實行常態化核酸檢測，有些地區檢測免費，有些地區民眾需自費。

浙江：省外來返者 抗原檢測陰性後即可自由流動

省內無中高風險地區且7天內無社會面本土疫情的縣（市、區）人員，在省內無需核酸檢測陰性證明即可自由流動；

省外中高風險地區所在設區市來浙返浙人員，倡導其在來浙首站進行免費的「核酸+抗原」雙檢測，抗原檢測陰性後即可自由流動；

省外低風險地區人員無需核酸檢測陰性證明即可來浙返浙並自由流動，不准對其採取強制勸返、隔離等限制措施，但應提醒其落實目的地常態化核酸檢測要求。

實行核酸檢測結果全國互認通用，各地不得要求省外來浙返浙人員在核酸檢測結果有效期內重複檢測。

甘肅：促進旅游活動全面恢復

對高風險區所在縣區來（返）人員，實行「7+7」（即7天集中隔離醫學觀察，7天居家隔離）管控措施；

對中風險區所在縣區來（返）人員，實行7天居家健康監測（期間上門核酸檢測不少於3次）；

對沒有疫情省份的低風險區來（返）甘人員（包括行程卡帶*人員），有序通行。

同時，促進旅游活動全面恢復。

此外，多地實行常態化核酸檢測。據新華社報道，截至6月初，北京、上海、湖北、河南、山西等多個省、直轄市推行常態化核酸檢測，檢測頻率在2至10天不等。內地已有至少10個人口達到千萬級的超大城市實現了核酸檢測常態化布局。

中小城市財政壓力大 四川閬中：自願檢測

在常態化核酸檢測的地方，大多實行免費政策，由財政部門提供資金支持。中國人民大學公共管理學院公共財政與公共政策研究所教授許光建表示，由政府兜底開展全民免費的常態化核酸檢測，一、二線城市或能承擔起高額成本，但中小城市面臨較大財政壓力。

5月23日，甘肅省隴西縣發布公告稱，倡導全社會所有人群每周一次核酸檢測，費用自理，對未按期進行核酸檢測的，將進行賦碼提醒。

5月27日，四川省閬中市宣布，自5月31日後，市民需自覺自費進行每周一次的常態化核酸檢測，費用為每次3.5元。29日，閬中市將「自覺檢測」調整為「自願檢測」。

5月31日，上海市衛生健康委負責人透露，上海市常態化核酸檢測點的檢測服務免費至6月30日。

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責任編輯：尹航

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