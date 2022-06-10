中美防長今日下午舉行會談 料就這些議題交鋒

一連三日的香格里拉對話會於今日（10日）晚上在新加坡召開。央視報道，中國國防部長魏鳳與美國國防部長奧斯汀會在當日下午、即對話揭幕前先舉行會談。外電預計雙方將在台灣、印太、俄烏等問題上交鋒。據美國國防官員表示，美國一個關鍵目標是防競爭失控。

*更新央視消息

防競爭失控 料重點談台灣問題

路透引述一名美國高級官員預計，這次會議的實質內容，將側重於區域和全球問題上的競爭管理。兩人很可能重申各自對亞太地區的承諾，同時發表一些尖銳評論。

彭博報道預計兩人會晤不會有重大突破，並引述一位美國國防官員表示，美國一個關鍵目標是為軍事關係拉起護欄，以防競爭失控。

近期中美關係緊張持續，兩國在台海、南海、太平洋地區影響力等問題上角力不斷。路透報道指出，中美雙邊會談的大部分內容，預料將集中在台灣問題上。智庫蘭德公司分析師表示，美國將具體針對台灣問題，同時也針對中國在整個印太地區不斷展現自信，採取主動攻勢。值得注意，在中美防長會晤前夕，美再宣布對台軍售，惹起北京不滿。

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中方則預計會重申立場。美國總統拜登上月表示，若台灣遭受中國大陸的攻擊，美國願意軍事介入保衛台灣。及後白宮澄清美國對台政策沒有改變。中方對此強烈不滿和堅決反對，強調在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地。中國國務委員兼外長王毅也警告，如果美國在台灣問題上不斷開倒車，將從根本上破壞台海和平，最終必將殃及自身。中美關係不能再惡化下去了，必須做出正確抉擇。

另外，在俄烏衝突的背景下，新加坡拉惹勒南國際研究院副教授李明江表示，美國的參會人員將批評中國和俄羅斯的戰略夥伴關係。中國則將捍衛與俄關係，以及對烏克蘭問題的立場和政策。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院高級研究員Evan Laksmana認為，緊張局勢日益加劇，國防部門之間溝通不暢，這對整個地區來說是不利，而問題在於加強溝通，能否有助讓美中競爭出現某種程度的降級。

值得一提的是，除了中美防長會晤，中美也可能上演一場「外交角力」。在香格里拉對話會期間，魏鳳和會與日本、南韓防長會晤。彭博報道，奧斯汀亦將利用與澳洲和日本同行會面的機會，加強四方安全對話（Quad）。

責任編輯：林佩怡

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