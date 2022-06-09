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香格里拉對話會將登場 中美防長料就這些議題交鋒

國情動向 15:38 2022/06/09

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香格里拉對話會將於周五至周日（10至12日）在新加坡舉行，中美防長均將出席這場亞洲重量級安全會議，外電預計兩國將在台灣問題、印太地區、俄烏衝突等問題上交鋒。據美國國防官員表示，美國一個關鍵目標是防競爭失控。

中國國防部長魏鳳和與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），預計將在香格里拉對話會期間面對面會談，這將是拜登政府就任以來首次。

防競爭失控 料重點談台灣問題

路透引述一名美國高級官員預計，這次會議的實質內容，將側重於區域和全球問題上的競爭管理。兩人很可能重申各自對亞太地區的承諾，同時發表一些尖銳評論。

彭博報道預計兩人會晤不會有重大突破，並引述一位美國國防官員表示，美國一個關鍵目標是為軍事關係拉起護欄，以防競爭失控。

近期中美關係緊張持續，兩國在台海、南海、太平洋地區影響力等問題上角力不斷。路透報道指出，中美雙邊會談的大部分內容，預料將集中在台灣問題上。智庫蘭德公司分析師表示，美國將具體針對台灣問題，同時也針對中國在整個印太地區不斷展現自信，採取主動攻勢。

拜登政府宣布任內第4批、1.2億美元對台軍售案

拜登晤新西蘭總理關注太平洋局勢 外交部批對中方攻擊抹黑

中方則預計會重申立場。美國總統拜登上月表示，若台灣遭受中國大陸的攻擊，美國願意軍事介入保衛台灣。及後白宮澄清美國對台政策沒有改變。中方對此強烈不滿和堅決反對，強調在涉及中國主權和領土完整等核心利益問題上，中方沒有任何妥協退讓餘地。中國國務委員兼外長王毅也警告，如果美國在台灣問題上不斷開倒車，將從根本上破壞台海和平，最終必將殃及自身。中美關係不能再惡化下去了，必須做出正確抉擇。

另外，在俄烏衝突的背景下，新加坡拉惹勒南國際研究院副教授李明江表示，美國的參會人員將批評中國和俄羅斯的戰略夥伴關係。中國則將捍衛與俄關係，以及對烏克蘭問題的立場和政策。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院高級研究員Evan Laksmana認為，緊張局勢日益加劇，國防部門之間溝通不暢，這對整個地區來說是不利，而問題在於加強溝通，能否有助讓美中競爭出現某種程度的降級。

責任編輯：林佩怡

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