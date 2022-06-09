國家衛健委：沒疫情、沒輸入風險地區 查驗核酸不應成常態

內地新冠肺炎疫情持續，多地要求市民出入公共場所等需出示核酸檢測陰性證明，國家衛健委周四（9日）表示，要避免盲目地擴大開展全員核酸檢測的範圍，而沒有發生疫情，也沒有輸入風險的，查驗核酸不應該成為一種常態。

至於是否要建設15分鐘核酸採樣圈、以及檢測頻次，要根據當地疫情發展情況和防控需要，因時因勢確定，不能夠搞「一刀切」。

低風險地區沒必要頻繁檢測

國務院聯防聯控機制舉行發布會，國家衛健委新聞發言人米鋒表示，近日全國疫情形勢整體保持平穩，但個別邊境口岸城市出現本土聚集性疫情，疫情防控形勢依然嚴峻複雜，要把力量和資源重點放在「防」的措施上。

國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華在會上表示，核酸檢測仍然是目前早發現最科學、最有效的手段。但低風險地區、低風險人群，長期居家人群，沒有必要頻繁核酸檢測。核酸檢測的重點應該放在高風險人群和高風險崗位的工作人員，以及有疫情的地區。

至於今後出入不同場所查驗核酸證明，會否成為常態？他指出，沒有發生疫情，也沒有輸入風險，查驗核酸不應該成為一種常態。

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有部分地區對不參與核酸檢測的群眾採取罰款、拘留等強制措施，引發質疑。賀青華表示，對於採取非法、強制措施的地區、單位和作出決定的個人，國務院聯防聯控機制將要求有關地方及時整改糾正，也歡迎廣大媒體監督。

建15分鐘採樣圈 不能夠搞「一刀切」

另外，會上有記者問到，早前國家印發文件提出大城市要建設步行15分鐘的核酸採樣圈，但有觀點認為這一做法成本太高；是否有必要大規模的建設？

國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅指出，必須要堅持以核酸檢測為中心擴大預防的策略，才能夠更早、更快地控制住疫情。在常態化疫情防控中，口岸城市、省會城市和千萬級人口城市，由於疫情輸入風險較高，因此建立步行15分鐘核酸採樣圈，有利更早發現潛在風險，更快實施防控措施，避免出現大規模和爆發式的聚集性疫情。

不過，15分鐘核酸採樣圈並非要求所有城市都要建立，她指出，是否要建設15分鐘的核酸採樣圈，以及檢測頻次，主要是根據當地疫情發生發展情況和防控工作需要，要因時因勢來確定，不能夠搞「一刀切」。

郭燕紅稱，中國是世界上人口最大的發展中國家，老齡人口多，地區發展不平衡，優質醫療資源總體不足。一旦發生本土疫情傳播，勢必會在短時間內造成大量的人群感染，因此疫情防控工作應當立足於「防」。而核酸檢測是實現有效預防的重要手段，「防」是最經濟、最有效的措施，開展高效、便捷、優質的核酸檢測服務是非常必要。

責任編輯：林佩怡

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