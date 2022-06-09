台灣歌手蕭敬騰宣佈常住成都 稱發展空間大（有片）

台灣歌手蕭敬騰8日接受成都商報旗下新媒體《紅星新聞》專訪時透露，他已經常住成都。他說，「成都生活這麽好，物價也沒有其他城市那麽高，發展空間也很大，我已經在成都常居了。」

報道稱，對於成都，「蕭敬騰是發自內心的熱愛」。至於外傳他已經在成都買房，蕭敬騰矢口否認。「沒有買房，是假消息。但是希望從成都開始打好自己餐飲品牌的基礎，後面多存一點錢再去買房。」

蕭敬騰去年4月投資新台幣1.5億元（約3400萬人民幣）成立全新餐飲品牌「傅麵麵」，第一家店就設在成都太古里，佔地約100平方米，並特別選在他農曆生日當天開幕。

蕭敬騰接受《紅星新聞》訪問，透露這1年多以來努力經營成都的餐廳事業，並坦然證實：「已經長居了啊，已經居了，居下去了。」他讚成都是個生活舒服又輕鬆的地方，表示這裡的人喜歡吃、喜歡聽、喜歡玩，有很好的娛樂，所以在這裡生活很開心、很自在，也很安逸。

蕭敬騰透露選擇成都的理由：「成都生活這麼好，然後物價也沒有其它城市這麼高，然後發展空間…你就想想，你現在如果投資成都的話，5年後什麼情況？」但他澄清沒有在成都買房，「買房就要等餐飲這邊做好一點，存了一點錢就可以買。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

蕭敬騰曾因「被黃河長江滋養」言論引起爭議

蕭敬騰曾因為言論，一時間成為兩岸話題風口浪尖的人物。蕭敬騰早前登上大陸春晚舞台獻唱《黃河長江》，受訪時針對演出表示，「因為大家一直以來都被黃河長江滋養，就像我們的血脈一樣，像我們靈魂深處的一個支流，永遠都很澎湃」，之後才接著說出「在台灣的朋友們一定很想念自己的家鄉，有機會一定要回來看一看」。

蕭敬騰言論再掀風波，有台灣網友則批，我們是吃台灣米、喝台灣水長大的土生土長台灣人。「黃河、長江的污染太嚴重，你自個兒慢慢喝就好，我們傷不起」。民進黨立委王定宇也表示，「你可以去賺錢、你可以去跪舔、你可以為了利益而忘本，但是…你沒有資格代表我們！」

不過，也有島內網友駁斥一些綠媒和親綠網友的這些言論稱，「玻璃心碎滿地……」還有網友直言，「兩岸本是一家，被（『台獨』）政客搞得好像『鄰國』」。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁